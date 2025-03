Über Prime Video: Apple TV+ sieben Tage kostenlos

Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ kann mittlerweile als zusätzlicher Channel über Prime Video gebucht werden. Für eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro können Prime-Mitglieder Apples Streaming-Dienst direkt über ihr bestehendes Amazon-Konto abonnieren. Nachdem Apple TV+ zunächst nur in den USA als Prime Video Channel verfügbar war, wurde das Angebot inzwischen auch auf Deutschland, Spanien und Italien ausgeweitet.

Sieben Tage kostenloser Zugang

Mit diesem Schritt will Apple sein Streaming-Angebot einem breiteren Publikum zugänglich machen. Amazon Deutschland hebt hervor, dass Apple TV+ über Prime Video als zentrale Plattform genutzt werden kann, wodurch Kunden ihre abonnierten Inhalte an einem Ort zusammenführen können. Auch Apple betont, dass die Integration den Zugang zu den eigenen Inhalten erleichtere.

Anlässlich eines anstehenden Verkaufsevents bei Amazon hat der Online-Händler nun eine besondere Aktionan den Start gebracht: Apple TV+ kann für sieben Tage kostenlos getestet werden. Dieses Angebot gilt für alle Prime-Mitglieder, die den Dienst über Prime Video als Channel hinzufügen. Der Testzeitraum startet unmittelbar nach der Buchung und geht automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement über, sofern es nicht innerhalb der sieben Tage gekündigt wird.

Teil der Frühlingsangebote

Diese Promotion ist Teil der sogenannten „Frühlingsangebote„, die Amazon für die Zeit vom 25. bis 31. März angekündigt hat. Bereits im Vorfeld stehen ausgewählte Deals zur Verfügung, darunter Rabatte auf Amazon-eigene Hardware-Produkte.

Die Kooperation mit Amazon und die zeitlich begrenzte Testphase fällt in die Woche des Staffelfinales der beliebten Apple-Serie Severance. Die zweite Staffel wird am Freitag mit der 10. und letzten Folge abgeschlossen. Die sieben Tage sollten also locker ausreichen, um alle bisherigen Folgen und den Abschluss der laufenden Season zu konsumieren. Lässt sich Apple erneut, so lange Zeit wie beim letzten Mal, muss auf die dritte Staffel wieder drei Jahre gewartet werden.