„Someday“: Spike Jonze macht Werbung für die AirPods 4

Apple lässt sich seine aktuelle Werbekampagne für die AirPods 4 einiges kosten. Auf YouTube steht jetzt der Kurzfilm „Someday“ in seiner vollen Länge von fünfeinhalb Minuten zum Abruf bereit. Im Vorfeld hatte Apple bereits mit einem kurzen Trailer für die Videoveröffentlichung geworben. Wir haben das jetzt in voller Länge verfügbare Video unten eingebettet.

Mit Spike Jonze hat Apple einen namhaften amerikanischen Filmemacher mit der Produktion des Werbevideos beauftragt. Die Hauptrolle spielt der aus Serien wie „Game of Thrones“ oder „Narcos“ bekannte Schauspieler Pedro Pascal. Der Kurzfilm setzt die Funktionen der teureren Version der AirPods 4, die aktive Geräuschunterdrückung und den damit verbundenen Transparenzmodus, sehenswert in Szene.

AirPods 4 in zwei Versionen

Apple hat die AirPods der vierten Generation im vergangenen September in zwei verschiedenen Versionen vorgestellt. In der Standardausführung kosten die Ohrhörer offiziell 149 Euro, und für die in dem neuen Video gezeigten Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung muss man 199 Euro bezahlen, wenn man direkt bei Apple kauft.

Etwas günstiger wird es, wenn man sich bei Apples offiziellen Handelspartnern umschaut. So kann man die AirPods 4 in der Version mit aktiver Geräuschunterdrückung bei Amazon bereits für knapp 177 Euro haben.

Die AirPods Pro 2 bleiben die beste Wahl

Das Top-Modell unter den Ohrhörern von Apple bleiben allerdings weiterhin die bereits seit 2023 unverändert erhältlichen AirPods Pro 2. A Aushängeschild sind hier die Hörhilfefunktionen. So kann man mit den Ohrhörern einen Hörtest machen, um sie anschließend als Hörhilfe und einfachen Ersatz für ein Hörgerät zu verwenden. Darüber hinaus bieten die AirPods Pro 2 mit bis zu sechs Stunden eine um eine Stunde längere maximale Akkulaufzeit als die anderen AirPods-Modelle (mit Ausnahme der AirPods Max). Zudem lässt sich das kabellose Ladecase der AirPods Pro 2 im Gegensatz zu den anderen Versionen auch mit MagSafe verwenden.