FRITZ!Smart Energy 250: Stromsensor für die FRITZ!App

AVM hat mit der FRITZ!Box 4690 nicht nur einen neuen Wi-Fi-7-Router im Angebot, mit der sogenannten FRITZ!Smart Energy 250 bieten die Berliner Netzwerkspezialisten nun auch einen neuen Stromsensor an, des es Nutzern ermöglichen soll, ihre Energieverbräuche detaillierter nachzuvollziehen und auszuwerten.



Das Gerät wird mit einem Magneten an digitalen Stromzählern befestigt und erfasst die Verbrauchsdaten über deren Infrarot-Schnittstelle. Die so erfassten Werte werden per DECT an eine FRITZ!Box übermittelt und lassen sich anschließend über die FRITZ!App Smart Home oder den Onlinedienst MyFRITZ!Net abrufen und auswerten. Laut AVM sollen sich auf diese Weise langfristige Nutzungsmuster identifiziert und Möglichkeiten zur effizienteren Nutzung des Energiebedarfs erkannt werden.

Besonders für Haushalte mit PV-Anlagen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge könne der Sensor hilfreich sein, um den Eigenverbrauch gezielter zu steuern.

Infrarot und DECT

Allerdings richtet sich das neue Gerät ausschließlich an Anwender, die bereits von AVM-Geräten umgeben sind. Für den Betrieb des Sensors ist eine FRITZ!Box mit DECT-Funktion und FRITZ!OS 8 erforderlich. Alternativ kann das Gerät mit einem FRITZ!DECT Repeater 100 oder einem FRITZ!Smart Gateway verbunden werden.

Die Energieversorgung des Sensors erfolgt wahlweise über zwei AA-Batterien oder über den integrierten USB-C-Anschluss.

Die erfassten Messwerte werden verschlüsselt übermittelt und können zur Langzeitanalyse gespeichert werden. So lassen sich Entwicklungen im Energieverbrauch über verschiedene Zeiträume hinweg nachvollziehen. Der Sensor sei mit zahlreichen digitalen Stromzählern kompatibel, die bereits in deutschen Haushalten verbaut sind – eine Kompatibilitätsliste ist auf dieser Sonderseite verfügbar.

FRITZ!Box wird vorausgesetzt

Der FRITZ!Smart Energy 250 ist laut Anbieter ab sofort erhältlich und kostet 89 Euro. Wichtig: Eine Nutzung ohne FRITZ!Box ist nicht möglich, da die Verbindung über die DECT-Basis des Routers hergestellt wird. Zudem eignet sich das Gerät nicht für Anwendungen, die eine verzögerungsfreie Übertragung der Messwerte erfordern, da die erfassten Verbrauchsdaten mit einer kurzen zeitlichen Verzögerung übermittelt werden.