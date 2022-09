Apple Store offline – Amazon listet die neuen Apple-Produkte

Apple nimmt sich wie immer besonders viel Zeit, um den Verkauf der neuen iPhone-14-Modelle und der AirPods Pro 2 vorzubereiten. Der Apple Store ist bereits nicht mehr erreichbar, ab 14 Uhr sollen sich die am Mittwoch vorgestellten Geräte dann vorbestellen lassen.

Mittlerweile listet auch Amazon die neuen Apple-Geräte, was dafür spricht, dass sich die neuen iPhone-Modelle und die AirPods Pro 2 dort ab 14 Uhr ebenfalls vorbestellen lassen.

Darüber hinaus hat Amazon nun auch die Apple Watch Series 8 im Programm und bietet die neue Smartwatch in verschiedenen Varianten auch schon zur Vorbestellung an. Bei Apple selbst lässt sich die Uhr ja bereits seit Mittwoch vorbestellen, teils aber inzwischen mit extrem langen Wartezeiten.

Wir haben ja gestern schon darauf hingewiesen, dass sich die neuen iPhone-Modelle von heute an auch bei den Mobilfunkanbietern bestellen lassen werden. Allerdings müssen sich diese ebenfalls an die von Apple bestimmten Zeit für den Bestellstart halten, somit werden ihr auch bei Telekom, Vodafone und O2 wohl kaum vor 14 Uhr zum Zug kommen.

iPhone 14 Plus kommt erst im Oktober

Wer schnell ist, kann die neuen iPhone-Modelle iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max bereits in einer Woche am 16. September in den Händen halten. Apple hat diesen Termin für den Verkaufsstart vorgegeben, zudem werden von diesem Tag an auch die bereits bestellbaren Modelle der Apple-Uhr, die Apple Watch Series 8 und die neue Apple Watch SE an die ersten Kunden gehen. Eine weitere Woche später will Apple von Freitag, dem 23. September an dann auch die große Apple Watch Ultra und die neuen AirPods Pro 2 bei den ersten Kunden haben.

Das iPhone 14 Plus, die mit ihrem 6,7 Zoll Bildschirm größere Variante der Standardausführung des iPhone 14, präsentiert sich dagegen als Nachzügler. Hier hat Apple die Verfügbarkeit erst für den 7. Oktober, also in satten vier Wochen angekündigt.