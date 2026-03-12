22 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Typinator ist die App zur Schreiberleichterung erstmals für iOS erhältlich. Typinator gab es bislang ausschließlich für den Mac. Im Herbst soll zudem eine Windows-Version der Software erscheinen.

Mit der Erweiterung führen die in Österreich ansässigen Entwickler auch ein neues Preismodell ein. Während die Mac-App weiterhin für 49,99 Dollar als Einmalkauf erhältlich ist, gibt es die neue iOS-Version nur in Kombination mit der Desktop-App zum Abo-Preis von 29,99 Dollar im Jahr. Eine vollständige Preis- und Leistungsübersicht findet sich hier.

Textbausteine für häufige Formulierungen

Typinator bietet ähnlich wie Rocket Typist oder das einfacher gehaltene Mac-Werkzeug aText die Möglichkeit, häufig benötigte Textpassagen als sogenannte Snippets zu speichern. Diese lassen sich anschließend per Tastaturkürzel in Dokumente, E-Mails oder andere Texte einfügen.

Mit dem Update auf Version 10 und dem damit verfügbaren Ableger für Mobilgeräte wollen die Entwickler diese Vorteile auch auf das iPhone und das iPad bringen. Typinator 10 synchronisiert die vorhandenen Textbaustein-Bibliotheken zwischen Mac, iPhone und iPad sowie künftig wohl auch mit Windows-Computern, sodass sie einheitlich auf allen Geräten des Nutzers verfügbar sind.

Synchronisierung zwischen mehreren Geräten

Die Entwickler der App verzichten auf ein eigenes Cloud-Angebot, sondern unterstützen verbreitete Angebote wie Dropbox oder iCloud. Damit sollen Anwender die Kontrolle über ihre Daten behalten.

Mit dem Update wurde auch die Benutzeroberfläche von Typinator überarbeitet. Laut den Entwicklern wurden Navigation und Bedienung vereinfacht und an die aktuellen Designrichtlinien von macOS angepasst. Zudem arbeitet die Anwendung mit den Textfunktionen von Apple Intelligence zusammen. Damit können die Textbausteine beispielsweise angepasst oder übersetzt werden.