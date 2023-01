Twitter-Clients von Drittanbietern funktionieren nicht mehr

Wenn ihr mit Twitter-Clients von Drittanbietern arbeitet und diese heute früh nicht so wollen wie ihr, liegt das nicht an euch. Aktuell haben verschiedene Twitter-Apps Probleme, sich mit den Twitter-Servern zu verbinden.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023