„Through the Five Passes“: Apple-Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest

Apple nimmt das chinesische Neujahrsfest inzwischen ja traditionell zum Anlass für aufwändige Kurzfilmproduktionen. In diesem Jahr hat das Unternehmen den knapp 18 Minuten langen Kurzfilm „Through the Five Passes“ veröffentlicht und obendrauf noch um ein kurzes „Making of“-Video ergänzt.

„Through the Five Passes“ erzählt die Geschichte von einem jungen Mann und dessen Liebe zur Oper. Für die Produktion konnte Apple den chinesischen Filmemacher Pengfei Song gewinnen, der selbst aus einer Familie von Operndarstellern stammt.

Apple-Video „Through the Five Passes“

„Through the Five Passes“ darf man durchaus auch als Werbespot für das neue iPhone betrachten, der Film wurde komplett mit dem iPhone 14 Pro gedreht. Apple hat sich hier dann auch deutlich mehr Mühe gegeben, als mit seinem der westlichen Welt bereits im November präsentierten Weihnachtsvideo 2022. Dieser Meinung scheint auch Apple-Chef Tim Cook zu sein, der die neueste Videoproduktion auf dem chinesischen Kurznachrichtenportal Weibo als berührende Geschichte ankündigt, die uns allen zeigt was es braucht, um die Widrigkeiten des Lebens zu überwinden.

Making of „Through the Five Passes“