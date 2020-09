Für Live-Auftritte: Twitch und Amazon Music verschmelzen

Die am Markt aktiven Musik-Stremaing-Dienste suchen neue Einnahmequellen. Während sich der Platzhirsch Spotify seit einiger Zeit ganz auf das Podcast-Geschäft und den damit einhergehenden Anzeigenverkauf konzentriert, holt Amazon jetzt den gänzlich fachfremden Live-Streaming-Dienst Twitch ins Boot.

Gemeinsam, dies haben beide Marken heute angekündigt, werde man die Live-Streaming-Funktionalität von Twitch ab sofort auch innerhalb der Amazon Music-App anbieten.

Fans will man so die Möglichkeit bieten, auf eine ganz neue Art und Weise mit Künstlern in Kontakt zu treten und nahtlos zwischen Live-Streams und aufgezeichneter Musik zu wechseln.

Mit dem heutigen Start auf iOS und Android haben Künstler aus der ganzen Welt nun die Möglichkeit, die weltweit mehr als 55 Millionen Mitglieder von Amazon Music zu erreichen – vom kostenlosen Service bis hin zum Premium-Angebot Amazon Music HD.

Amazon will Fans und Musiker zusammenbringen

Amazon verweist auf die anhaltende Corona-Ausnahmesituation: In einer Zeit, in der Präsenzveranstaltungen nur eingeschränkt möglich sind, können Künstler zum ersten Mal live mit ihren bestenden Fans in Verbindung treten und live neue Fans gewinnen. Sowohl Superstars als auch aufstrebende Künstler, die mit Twitch auf Amazon Music streamen, können so vor einem Publikum in Stadiongröße auftreten.

Ab dieser Woche können Fans Künstler verschiedenster Genres kennen lernen, die das Feature nutzen und so neue und innovative Wege gefunden haben, mit dem Publikum live auf dem Twitch-Kanal von Amazon Music in Kontakt zu treten, darunter:

Die Hiphop-Künstler Dardan & Monet192 geben am 3. September um 19:30 Uhr (MESZ) bei einer Listening Session einen ersten Einblick in ihre neue EP Rush Hour mit anschließendem Q&A

geben am 3. September um 19:30 Uhr (MESZ) bei einer Listening Session einen ersten Einblick in ihre neue EP Rush Hour mit anschließendem Q&A Amazon Music UK streamt am 3. September ab 19:30 Uhr (MESZ) die Heavy Music Awards 2020 live aus dem HMA Office in London mit Auftritten von The Hunna, Holding Absence, Heart Of A Coward, Wargasm, Coldbones und HAWXX

live aus dem HMA Office in London mit Auftritten von The Hunna, Holding Absence, Heart Of A Coward, Wargasm, Coldbones und HAWXX Die Singer-Songwriterin Elif begrüßt ihre Fans am 4. September um 17:00 Uhr (MESZ) zu einer Live Q&A-Session auf der virtuellen Bühne

begrüßt ihre Fans am 4. September um 17:00 Uhr (MESZ) zu einer Live Q&A-Session auf der virtuellen Bühne Brandon Flowers und Ronnie Vannucci Jr. von The Killers sind am 4. September um 19:00 Uhr (MESZ) live bei Amazon Music, um Fan-Fragen zu ihrem neuen Album Imploring the Mirage zu beantworten.

Zur Nutzung der neuen Funktion wird ein Twitch-Account vorausgesetzt, der mit der Amazon-Music-App verbunden werden muss.