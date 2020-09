Lieferungen: Paket-Tracking-Klassiker bereitet Abo-Modell vor

Die Universal-App „Lieferungen„, in der amerikanischen Filiale des App Stores auch unter der offiziellen Bezeichnung „Deliveries“ im Angebot, gehört zu den alten Hasen unter den Paket-Tracking-Werkzeugen des App Stores.

Die App zur Nachverfolgung von Lieferungen und Paketen startete als als Widget für das OS X-Dashboard und wird seit dem Start des App Stores 2008 zudem in kontinuierlich aktualisierten Versionen für iPhone und später auch iPad angeboten.

Der Download des Software-Studios Junecloud wurde seit je her als Einmal-Kauf mit kostenlosen Aktualisierungen angeboten. Und davon gab es im Laufe der Jahre viele: Aus den Mac-Widgets ist mittlerweile eine native Desktop-Anwendung geworden, zudem gaben sich die Entwickler stets Mühe, die neuen Betriebssystem-Funktionen zu implementieren und boten nicht nur die Synchronisation zwischen Desktop und Mobilgerät über iCloud und einen Entwickler-eigenen Online-Service an, sondern werteten auf Wunsch auch weitergeleitete E-Mails aus, um die Paketnummern aus Lieferbestätigungen so automatisch zu extrahieren.

Kurz: Die Lieferungen-App ist eine unserer langjährigen Empfehlungen und gehörte auf neuen Geräten stets zu den ersten 15 Apps, die wir uns nach der Ersteinrichtung installiert haben.

Jetzt haben die Macher den Wechsel des Geschäftsmodells angekündigt.

Wechsel auf Abo-Modell steht an

Mit dem bevorstehenden Start von Version 9.0 wird man sich vom bisherigen Modell verabschieden und eine abgespeckte Gratis-Version einführen, die die Download-Hürde so gering wie möglich machen soll.

Die Entwickler erklären:

Wir haben so viele wunderbare Kunden, aber die meisten Menschen haben „Lieferungen“ noch nie ausprobiert. Wir wissen, dass ein großer Grund schon immer die Vorabkosten waren: Der aktuelle Preis von 4,99 Dollar für die iOS-Anwendung und 4,99 Dollar für die Mac-Anwendung ist viel verlangt, um Anwendern die Chance zu geben, herauszufinden, ob die App das tut, was gewünscht ist. Abonnements ermöglichen es, die Anwendung auf alle Ihre Geräte herunterzuladen und sie einen Monat oder sogar ein ganzes Jahr lang auszuprobieren, und zwar für weniger, als der Kauf beider Versionen gekostet hätte. Wenn Sie Ihr Abonnement kündigen, können Sie immer noch alle Pakete, die Sie zuvor hinzugefügt haben, weiter verfolgen und bei Bedarf Ihre bisherigen Sendungen im Archiv aufspüren […]

Unklar ist aktuell, wie teuer das Abo werden wird. Fest steht jedoch schon: Bestandskunden sollen, abhängig vom Datum ihres Kaufes, mit einem kostenfreien Abo zwischen 3 und 18 Monate bedacht werden.

Die Gratis-Ausgabe von „Lieferungen 9“ wird die Anzeige des Archives und den Abgleich mit Apples iCloud gestatten. Zum Hinzufügen neuer Lieferungen und zur Nutzung des Entwickler Web-Dienstes „Junecloud“, dieser wertet etwa auch weitergeleitete E-Mails aus, wird hingegen ein laufendes Abo benötigt.

