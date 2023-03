Twinkly Festoon: Outdoor-Lichterketten mit HomeKit und LED-Kartierung

Wer zudem noch gewillt sein sollte 29,99 Euro in das so genannte Twinkly-Music-Dongle zu investieren, der kann die Beleuchtung der Lichterkette von der akustischen Beschallung der Gartenparty beeinflussen lassen.

Über die App des Anbieters lassen sich die einzelnen LEDs nach dem Aufhängen der Lichterkette kartieren und anschließend individuell gestalten. Statt lediglich zufälligen Lichtübergängen oder einfachen Farbverläufen sind so gezielte Ausleuchtungen in individuell konfigurierbaren Farben möglich.

Die Lichterketten mit HomeKit-Integration werden in diesem Jahr erstmals in zwei Varianten angeboten: Neben der Ausführung mit 10 Metern Länge und 20 einzeln ansprechbaren LEDs wird es im Fachhandel fortan auch eine Modellvariante mit 20 Metern länge und 40 LEDs geben. Während die 10-Meter-Ausgabe gerade noch so mit einem zweistelligen Listenpreis von 99,99 Euro antritt, verlangt Twinkly für seine Festoon mit 20 Metern Länge satte 169,99 Euro.

Twinkly, Anbieter der unserer Meinung nach besten, smarten Lichterkette für den Weihnachtsbaum bringt sich mit einer überarbeiteten Auswahl an Festoon-Modellen in Stellung für die anstehende Gartensaison.

