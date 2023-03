iPhone 14 und iPhone 14 Plus ab nächster Woche auch in Gelb

Apple bietet das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus von kommender Wochen an auch in Gelb an. Der Hersteller hat die neue Farboption als Frühjahrsvariante der im vergangenen September vorgestellten iPhone-Modelle angekündigt, Vorbestellungen sind ab Freitag, 10. März um 14 Uhr möglich.

Die Auslieferung der neuen Farbvariante soll Apple zufolge in genau einer Woche am Dienstag, dem 14. März beginnen. Von da an dürfte die neue Version der beiden iPhone-Modelle dann auch in den Apple-Ladengeschäften sowie über die Vertriebspartner von Apple erhältlich sein.

Die Menschen lieben ihr iPhone und verlassen sich darauf bei allem, was sie Tag für Tag damit erledigen und ab sofort wird die Produktfamilie um ein neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb erweitert. Die außergewöhnliche Batterielaufzeit, das leichte Design, Kamera- und Videofeatures auf Pro Niveau, wegweisende Sicherheitsfunktionen wie Notruf SOS über Satellit und alles das, was iOS 16 zu bieten hat, machen das iPhone 14 zu einer großartigen Wahl bei der Kaufentscheidung eines neuen iPhone.

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing von Apple

Apple bietet das iPhone 14 offiziell zu Preisen ab 999 Euro an. Für das iPhone 14 Plus muss man direkt beim Hersteller mindestens 1.149 Euro investieren. Auf dem freien Markt sind die mittlerweile bald ein halbes Jahr erhältlichen Modelle zum Teil schon deutlich günstiger erhältlich. Der Preis für die neue Farbvariante dürfte allerdings zumindest vorübergehend weitgehend einheitlich im Bereich der Preisempfehlung des Herstellers liegen.

Die neue Farbversion der beiden iPhone-Modelle ist von der Ausstattung und Leistung ansonsten mit den bereits erhältlichen Varianten von iPhone 14 und iPhone 14 Plus identisch. Die Geräte kommen mit 6,1 beziehungsweise 6,7 Zoll Bildschirmgröße und sind standardmäßig mit 128 GB Speicher ausgestattet, der sich gegen Aufpreis auch auf 256 GB oder 512 GB erweitern lässt.