Twelve South SurfacePad in Orange und Lavendel erhältlich

Der Zubehöranbieter Twelve South will die Verfügbarkeit seiner Produkte in Deutschland verbessern und erweitert damit verbunden die Auswahl in seinem noch nicht allzu lange Zeit verfügbaren EU-Shop. Unter anderem können Kunden hierzulande jetzt auch die Klapphülle SurfacePad in den in den USA schon seit April verfügbaren neuen Farben bestellen. Generell bleibt die Surface-Auswahl in Deutschland jedoch weiterhin auf die Passgrößen für Apples verschiedene iPhone-13-Modelle beschränkt, die neuen Farben gibt es zudem nur für das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max.

Mit „Electric Orange“ und „English Lavender“ ist die „Klebehülle“ von Twelve South jetzt jedenfalls in zwei deutlich freundlicheren Farben als die bisherigen Standardoptionen Schwarz und Braun zu haben. Preislich liegt die Hülle hier bei 54,99 Euro, was ärgerlich mit Hinblick auf die Tatsache ist, dass der Hersteller die Grenze für den kostenlosen Versand auf 60 Euro gelegt hat. So kommen nochmal 8,90 Euro Versandkosten obendrauf.

Beim SurfacePad handelt es sich um eine schlanke Klapphülle aus Leder, die rückseitig am iPhone klebt und im Deckel Platz für Kreditkarten oder auch Geldscheine bietet. Die Schutzwirkung ist verbunden mit dem Konzept des SurfacePad allerdings stark eingeschränkt. Wer die Hülle kauft, sichert sich in begrenztem Maß gegen Kratzer und dergleichen ab, als Schutz vor Sturzschäden würden wir die Hülle nicht empfehlen. MagSafe ist dagegen laut Hersteller kein Problem, das SurfacePad ist gänzlich mit MagSafe kompatibel und lässt sich auch rückstandslos wieder vom iPhone entfernen.