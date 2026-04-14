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Spezialkabel in vier Farben

Twelve South: Silikonkugel soll Kabel auf dem Tisch halten
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Twelve South hat mit CableStay ein eigenwilliges Ladezubehör für Mobilgeräte und Notebooks vorgestellt. Es handelt sich hier um ein USB-C-Ladekabel mit integriertem Silikonanker. Dieser soll verhindern, dass das Kabel von der Tischkante rutscht oder hinter Möbelstücke fällt.

Das anderthalb Meter lange USB-C-Kabel ist mit einem geflochtenen und laut Hersteller vergleichsweise dicken Textilmantel versehen. Dadurch soll es robuster gegenüber häufigem Biegen und Ziehen sein als einfache Standardkabel. Eine zusätzliche, leichte Beschichtung aus Silikon soll darüber hinaus vor Verschmutzungen schützen und die Lebensdauer des Kabels erhöhen.

Twelve South Cablestay 2

Das Kabel unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt und eignet sich damit nicht nur zum Aufladen von Smartphones und Tablets, sondern auch für die Verwendung mit Notebooks. Der runde, gerillte und beschwerte Silikonanker soll sicher auf ebenen Flächen liegen und das Kabel genau dort halten, wo man es hingelegt hat. Laut Hersteller kann der Anker auch mit anderen Kabeln verwendet werden.

Twelve South Cablestay 1

CableStay soll in Kürze in den Farben Jelly Mint, Electric Fuchsia, Slate und Dune erhältlich sein. Die offizielle Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro. Das Zubehör soll in Kürze direkt beim Hersteller sowie bei weiteren Versendern erhältlich sein. Im Onlineshop von Comspot kann man das neue Zubehör bereits etwas günstiger für 34,99 Euro vorbestellen.

Alternativen für Ordnung auf dem Schreibtisch

Abgesehen vom Preis ist es vor allem Geschmacksache, ob man sich so eine Silikonkugel auf den Schreib- oder Nachttisch stellen will. Das Problem der gerne verschwindenden Kabel ist aber dennoch gegeben. Hier können jedoch auch einfache Kabelhalter eine praktische Alternative sein, die man mittels einer Klebefläche befestigen kann.

Bei Amazon finden sich unterschiedliche Varianten davon, von denen man in der Regel eine Sechserpackung zu Preisen ab 7 Euro bekommen kann.

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14. Apr. 2026 um 17:28 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Ich kann auch ne volle Flasche Bier aufs Kabel stellen. Problem gelöst.

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