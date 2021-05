Twelve South BookBook für iPhone mit MagSafe kompatibel

Twelve South hat die iPhone-Hülle BookBook mit MagSafe kompatibel gemacht. Die neue Variante für das iPhone 12 geht jetzt in den Verkauf.

Bei BookBook handelt es sich um eine Wallet-Hülle für das iPhone, die auch Platz für Ausweise, Bezahlkarten und Geldscheine bietet. Das iPhone selbst sitzt in einem herausnehmbaren Plastikeinsatz. Dieser ist in der neuen Version mit MagSafe kompatibel und lässt sich unabhängig vom Einband somit nicht nur mit Tischladegeräten, sondern auch mit den nach dem Standard zertifizierten magnetischen Autohalterungen verwenden.

Die Kombination aus diesen beiden Elementen sorgt allerdings auch dafür, dass die mit Leder bezogene BookBook-Hülle vergleichsweise dick ausfällt. Twelve South bietet die neue BookBook-Hülle in den Farben Schwarz und Braun in den USA zum Preis von 70 Dollar an. Die Verfügbarkeit in Deutschland dürfte zeitnah folgen.