Roborock S6 und AirPods Pro aktuell günstig bei eBay

Für Schnellentschlossene haben wir hier zwei aktuelle eBay-Angebote: Den Roborock S6 und die AirPods Pro gibt es dort heute zum Bestpreis.

Den Roborock S6 könnt ihr bei eBay heute zum Sonderpreis von 372 Euro erhalten. Wir haben den Saug- und Wischroboter bei seinem Erscheinen im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt. Damals ging das Gerät für 549 Euro an den Start. Der aktuelle eBay-Preis liegt nun beinahe 200 Euro niedriger. Damit ihr auf dem neuesten Stand seid, wollen wir hier auch nochmal auf unseren aktuellen Review des neuen Top-Modells Roborock S6 MaxV hinweisen.

Um den Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr den Gutscheincode POWEREBAY9 verwenden. Die Details sind auch hinter dem Link „Zahlen Sie nur EUR 372,19 – Wie geht das?“ unter der Preisanzeige auf der Aktionsseite nochmal erklärt.

Auch die AirPods Pro gibt es bei eBay mit 202 Euro gerade ausgesprochen günstig. Hier wird aber eBayPlus (bzw. die kostenlose Probemitgliedschaft) vorausgesetzt, zudem müsst ihr wie oben beschrieben mit einem Gutschein arbeiten – in diesem Fall lautet der Code POWEREBAY7E für einen Direktabzug von 7 Euro.

Bitte beachtet zwei Dinge: Zum einen sind die Angebote in ihrer Stückzahl und Laufzeit begrenzt. Darüber hinaus können wir eBay-Angebote nur nach bestem Gewissen veröffentlichen. Wir hüten uns gewöhnlich vor fadenscheinigen Anbietern und auch in diesem Fall scheint beim Blick auf die bislang verkauften Stückzahlen und Bewertungen alles okay. Ein wachsames Auge eurerseits schadet jedoch nie. Vielen Dank auch für die Mails!