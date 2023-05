Türsprechanlagen-Erweiterung Ring Intercom ab 55 Euro erhältlich

Seit wenigen Wochen gibt es in Verbindung mit Ring Intercom zudem die Möglichkeit, virtuelle Gastschlüssel zu verwenden. Die per Update hinzugekommene Funktion „Gast mit automatischer Freigabe“ ermöglicht es, die Berechtigung zum Öffnen der Tür von außerhalb der Wohnung auch auf andere Personen wie etwa Familienmitglieder oder Haushaltshilfen zu übertragen. Optional besteht zudem die Möglichkeit, eine Freigabe für Amazon-Paketboten zu erteilen, die ihre Lieferungen dann im Haus ablegen können.

Ring Intercom gibt es seit Ende vergangenen Jahres auch in Deutschland. Klassische Türsprechanlagen lassen sich hiermit „smart“ machen und per App oder auch per Echo-Gerät bedienen. Dabei kann man die Fernsteuerung gleichermaßen als erweiterte Freisprecheinrichtung oder auch als Türöffner verwenden.

