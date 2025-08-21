Devolo stellt die Smarthome-Lösung „Home Control“ ein

Der Aachener Netzwerkausrüster Devolo hat angekündigt, die Server seines Smart-Home-Systems Home Control zum Jahresende abzuschalten. Ab dem 31. Dezember 2025 wird der Fernzugriff über die Home-Control-App oder das Portal mydevolo nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch die zugehörige iOS-App soll an diesem Tag aus dem App Store verschwinden.

Offenbar will sich der Anbieter fortan ausschließlich dem Angebot von Netzwerkprodukten wie Routern oder WLAN-Repeatern widmen. Devolo ist vor drei Jahren knapp an der Insolvenz vorbeigeschlittert und hatte bereits damals das Portfolio verkleinert und seinen Kameradienst dLAN Live Cam eingestellt. Käufer der zugehörigen Kameras konnten diese im Anschluss nicht mehr verwenden.

Dieses Mal sollen die betroffenen Produkte nach Einstellung des Dienstes nicht vollständig unbrauchbar werden. Devolo zufolge werden sich bestehende Installationen weiter nutzen lassen, jedoch nur mit reduziertem Funktionsumfang. Zeitsteuerungen und bereits eingerichtete Automatisierungen sollen lokal auf der Zentrale erhalten bleiben. Neue Geräte oder Regeln können dagegen nicht mehr hinzugefügt und bestehende Konfigurationen nicht mehr verändert werden. Die Möglichkeit zum Zugriff von unterwegs entfällt ebenfalls.

Z-Wave oder externes Abo als Alternativen

Laut Devolo besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Home-Control-Zentrale durch ein anderes Z-Wave-Gateway auszutauschen, um vorhandene Sensoren und Aktoren auch mit Fernzugriff weiterzuverwenden. Empfohlen wird dabei die Verwendung von Produkten, die von der Z-Wave Alliance zertifiziert sind.

Als weitere Option wirbt Devolo für ein Angebot des Kölner Anbieters Rockethome. Dieser will es ermöglichen, die bestehende Zentrale in ein neues System einzubinden, ohne jedes Gerät erneut konfigurieren zu müssen. Dafür ist jedoch neben einem 399 Euro teuren Gateway ein Abonnement zum Jahrespreis von 99 Euro erforderlich.

Korrektur: Das Gateway von Rockethome ist nicht nötig, die spielen ihre Software direkt auf die Devolo-Zentrale.