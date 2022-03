Auch mit Apple Pay: DKB mit Cashback-Aktion

Die Deutsche Kreditbank (DKB) gehört zu den frühen Apple-Pay-Partnern und bietet mit ihrem kostenlosen Girokonto eines der beliebtesten Gehaltskonten in Deutschland an. Nun rührt die für die DKB verantwortliche BayernLB die Werbetrommel für das kostenlose Konto mit einer Cashback-Aktion , die in Zusammenarbeit mit VISA auf die Beine gestellt wurde.

Insert

You are going to send email to