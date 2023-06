Try Galaxy: Samsungs Android auf dem iPhone ausprobieren

Samsung bietet seine Web-Anwendung Try Galaxy jetzt auch komplett in deutscher Sprache an. Die Simulation soll iPhone-Nutzer davon überzeugen, dass die Galaxy-Modelle von Samsung und das auf diesen laufende Android-System eine ernst zu nehmende Alternative zu iOS darstellen.

Unabhängig wie man darüber denkt, die Umsetzung des Ganzen ist in jedem Fall ganz gut gelungen. Ihr könnt die Anwendung dazu verwenden, euer iPhone in ein virtuelles Smartphone aus der Samsung-Galaxy-Serie zu verwandeln, auf dem Samsungs Android-Ableger One UI 5.1 läuft.

Wenn ihr „Try Galaxy“ ausprobieren wollt, öffnet ihr die Webseite zunächst in Safari, und fügt sie anschließend den Erklärungen auf der Samsung-Seite folgend (oder wie hier von Apple beschrieben) zum Home-Bildschirm hinzu. Anschließend könnt ihr die Galaxy-Simulation durch Antippen des „Try Galaxy“-Symbols starten.