Nach unserem letzten Bericht über die App CookieCrumble hat sich der Entwickler Michael Preidel aktiv an der Diskussion in unseren Kommentaren beteiligt. Einige der dort diskutierten Wünsche hat Preidel nun mit der für iPhone und iPad verfügbaren Version 2.0 umgesetzt. Die Neuerungen sind auch für die Mac-Version der App vorgesehen. Das Update für den Mac befindet sich dem Entwickler zufolge allerdings noch im Prüfprozess bei Apple.

Mit CookieCrumble lassen sich die von Webseiten in Safari gespeicherten Cookies anzeigen und einzeln entfernen. Safari selbst bietet hier nur eine pauschale Löschmöglichkeit an. Zusätzlich zeigt die Erweiterung Informationen wie Ablaufdatum, Sicherheitsmerkmale und den gespeicherten Wert eines Cookies an.

In Version 2.0 kann die App Cookies automatisch in festgelegten Intervallen löschen. Zur Auswahl stehen Intervalle zwischen 30 Minuten und 48 Stunden. Das automatische Löschen erfolgt laut Entwickler unabhängig davon, ob die zugehörigen Tabs geschlossen werden.

Whitelist wird über iCloud synchronisiert

Neu ist zudem der iCloud-Abgleich der Whitelist. Ausnahmen werden dadurch zwischen iPhone und iPad sowie nach Freigabe des Updates auch mit dem Mac synchronisiert. Über ein neues Schild-Symbol lässt sich die geöffnete Webseite direkt zur Whitelist hinzufügen oder wieder daraus entfernen, ohne die Einstellungen aufzurufen.

Neben Cookies sowie Local- und Session-Storage berücksichtigt CookieCrumble jetzt auch IndexedDB-Datenbanken. Die dort von Webseiten gespeicherten Daten werden in der App angezeigt und können bei Bedarf gelöscht werden.

Safari-Fehler verhindert Löschen einzelner Cookies

Der Entwickler weist zudem auf eine Einschränkung hin, die auf einen Fehler in Safari zurückzuführen ist. Einzelne Cookies, darunter das von Cloudflare verwendete „cf_clearance“, lassen sich unter iOS 27 und macOS 27 derzeit nicht durch Erweiterungen löschen. Der Fehler wurde bereits bei Apple gemeldet.

CookieCrumble wird als Universal-App für iPhone, iPad und Mac zum Preis von 5,99 Euro angeboten.