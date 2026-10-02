Kontrolle über Safari-Cookies
CookieCrumble 2.0: Automatisches Löschen und iCloud-Abgleich
Nach unserem letzten Bericht über die App CookieCrumble hat sich der Entwickler Michael Preidel aktiv an der Diskussion in unseren Kommentaren beteiligt. Einige der dort diskutierten Wünsche hat Preidel nun mit der für iPhone und iPad verfügbaren Version 2.0 umgesetzt. Die Neuerungen sind auch für die Mac-Version der App vorgesehen. Das Update für den Mac befindet sich dem Entwickler zufolge allerdings noch im Prüfprozess bei Apple.
Mit CookieCrumble lassen sich die von Webseiten in Safari gespeicherten Cookies anzeigen und einzeln entfernen. Safari selbst bietet hier nur eine pauschale Löschmöglichkeit an. Zusätzlich zeigt die Erweiterung Informationen wie Ablaufdatum, Sicherheitsmerkmale und den gespeicherten Wert eines Cookies an.
In Version 2.0 kann die App Cookies automatisch in festgelegten Intervallen löschen. Zur Auswahl stehen Intervalle zwischen 30 Minuten und 48 Stunden. Das automatische Löschen erfolgt laut Entwickler unabhängig davon, ob die zugehörigen Tabs geschlossen werden.
Whitelist wird über iCloud synchronisiert
Neu ist zudem der iCloud-Abgleich der Whitelist. Ausnahmen werden dadurch zwischen iPhone und iPad sowie nach Freigabe des Updates auch mit dem Mac synchronisiert. Über ein neues Schild-Symbol lässt sich die geöffnete Webseite direkt zur Whitelist hinzufügen oder wieder daraus entfernen, ohne die Einstellungen aufzurufen.
Neben Cookies sowie Local- und Session-Storage berücksichtigt CookieCrumble jetzt auch IndexedDB-Datenbanken. Die dort von Webseiten gespeicherten Daten werden in der App angezeigt und können bei Bedarf gelöscht werden.
Safari-Fehler verhindert Löschen einzelner Cookies
Der Entwickler weist zudem auf eine Einschränkung hin, die auf einen Fehler in Safari zurückzuführen ist. Einzelne Cookies, darunter das von Cloudflare verwendete „cf_clearance“, lassen sich unter iOS 27 und macOS 27 derzeit nicht durch Erweiterungen löschen. Der Fehler wurde bereits bei Apple gemeldet.
CookieCrumble wird als Universal-App für iPhone, iPad und Mac zum Preis von 5,99 Euro angeboten.
Entwickler: Michael Preidel
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Toll, dass meine Anmerkung im letzten Artikel zum Thema iCloud, schon integriert ist! Updates habe ich heute Morgen sofort installiert und das automatische Löschen aktiviert. Zum iCloud-Sync finde ich allerdings keine Einstellung. Ist das standardmäßig aktiviert oder habe ich nicht richtig geguckt?
Wie viel Strom verbraucht dieser Hintergrund Prozess, wenn ich die Cookies automatisch löschen lasse?
0,14 W/h
Nein, Scherz.
Keine Ahnung.
Aber wozu möchtest du das wissen?
Echt eine top Erweiterung
Unbedingt! Habe ich „damals“ auch wegen dem fairen preis sofort gekauft. Leider gibt es nicht mehr so viele Entwickler, welche ihre Arbeit zu einem solch günstigen Preis anbieten. Schon alleine deshalb sollte man im Zweifel kaufen und damit unterstützen.
Im Grunde aber auch traurig, das Apple eine solche Funktion nicht eingebaut hat.
Auf die „80% Akku-Funktion“ mussten wir alle EWIG warten, obwohl EWIG gewünscht!
Ich bin auf dem Mac noch bei Cookie.
Eine geräteübergreifende App wäre hier natürlich interessanter. Betrifft die Whitelist die ganze Seite oder kann man Tracking-Cookies, wie bei Cookie, unabhängig davon in regelmäßigen Intervallen löschen lassen?
Kann man diesen Safari-Bug irgendwie unkompliziert bei Apple melden? Wenn es viele Leute machen, erhöht es vielleicht die Chance, dass das behoben wird. Apple sitzt sowas ja gerne jahrelang mal aus.