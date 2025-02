iPhone SE 4: Noch ein paar neue Bilder im Vorfeld

Apple wird das neue iPhone SE möglicherweise schon heute präsentieren und wenn alles läuft, wie gewohnt, können Interessenten das Gerät ab Freitag bestellen. Den Produktstart darf man aus verschiedenen Gesichtspunkten als bemerkenswert einstufen. Apple legt mit dem neuen iPhone SE nicht nur die Home-Taste zum alten Eisen, sondern wird künftig auch alle iPhone-Modelle mit vollflächigen Bildschirm und einem USB-C-Anschluss anbieten.

Auch wenn wir wie immer auf die offizielle Bestätigung und Vorstellung durch Apple warten müssen, scheint bereits weitgehend bekannt, wie das neue iPhone SE aussehen wird. Der Blogger Majin Bu hat eine Reihe von weiteren Bildern veröffentlicht, auf denen das Gerät in der Farbe Schwarz zu sehen ist.

Es handelt sich hier zwar noch nicht um ein offizielles, aus der Apple-Produktion stammendes iPhone SE 4 sondern lediglich um eines der inzwischen zahlreichen aus asiatischen Quellen stammenden Dummy-Modelle, die angeblich auf Informationen aus Apples Produktionsbetrieben basieren. Die Erfahrung der letzten Jahre lässt allerdings darauf schließen, dass sich das Original tatsächlich in dieser Form präsentieren wird. Offen bleiben jedoch weiterhin die Details bezüglich der Leistungsdaten, der Speicherausstattung und nicht zuletzt auf der Bildschirmqualität.

Auch die ersten Hüllen tauchen auf

Auch die als Zubehöranbieter bekannten Unternehmen aus dem Apple-Umfeld verfügen mittlerweile wohl über entsprechende Daten, um bereits vor dem Verkaufsstart mit der Produktion von Produkten wie Hüllen und Schutzfolien starten zu können.

Diese Aufnahmen von einer transparenten Schutzhülle für das neue iPhone SE wurden ebenfalls von Majin Bu veröffentlicht und stammen seinen Angaben zufolge vom Hersteller Spigen.

Grundsätzlich dürfte das neue iPhone SE von der Optik her im Wesentlichen auf dem iPhone 14 basieren, also mit etwas dickeren Bildschirmrändern als die neuesten iPhone-Modelle von Apple sowie einer klassischen Notch ausgestattet sein. Die Spekulationen um einen neuen Namen für das Gerät sind übrigens immer noch nicht vom Tisch. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass wir in dieser Woche kein neues „iPhone SE“, sondern stattdessen Apples „iPhone 16E“ zu sehen bekommen.