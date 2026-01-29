Hinweise zu Demonstrationen und Sicherheitslage
Sicher-Reisen-App: USA jetzt mit Sicherheitshinweisen
Das Auswärtige Amt hat die Hinweise für Reisen in die USA aktualisiert und diese Anpassung auch in der staatlichen Sicher-Reisen-App veröffentlicht. Hintergrund sind zuletzt vermehrte Demonstrationen und die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Umfeld verschärfter Maßnahmen der amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE.
Hinweise zu Demonstrationen und Sicherheitslage
Nach Angaben des Auswärtiges Amt kommt es in Städten wie Minneapolis sowie in weiteren Ballungsräumen zu Protesten, bei denen es vereinzelt zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kommen kann. Diese Einsätze stehen im Zusammenhang mit einer intensiveren Durchsetzung des Einwanderungsrechts durch Behörden wie ICE und die Grenzschutzbehörde.
In der Sicher-Reisen-App wird Reisenden empfohlen, Demonstrationen zu meiden, größere Menschenansammlungen kritisch zu beobachten und sich über die lokale Nachrichtenlage auf dem Laufenden zu halten.
Eigentlich ganz beschaulich: Minneapolis im Sommer
Die Hinweise raten außerdem dazu, Ruhe zu bewahren und Anweisungen von Polizei und Sicherheitskräften zu befolgen, falls es zu angespannten Situationen kommt. In mehreren Bundesstaaten bestehen zudem Ausweispflichten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird.
Einreise und bestehende Reisehinweise
Bereits im vergangenen Jahr hatte Deutschland seine Reiseinformationen für die Vereinigte Staaten angepasst. Damals wurde klargestellt, dass ein gültiges Visum oder eine Einreisegenehmigung nicht automatisch die Einreise garantiert. Anlass waren mehrere Fälle, in denen deutsche Staatsangehörige an der Grenze zurückgewiesen oder vorübergehend festgehalten wurden.
Zusätzlich bestehen weiterhin wetterbedingte Hinweise, etwa wegen schwerer Winterstürme in einzelnen Regionen. Die neuen Sicherheitshinweise ergänzen diese bestehenden Informationen.
Die Bundesregierung nutzt die Sicher-Reisen-App als zentrales Instrument, um aktuelle Entwicklungen darzustellen und deutsche Staatsbürger bei Aufenthalten im Ausland möglichst umfassend zu informieren.
Man ist hier sicher gut beraten sich nicht in die Demos zu stürzen. Also wie zuhause auch :D
Hehe ja, ein wahrer Kommentar.
Danke dass du als ICEman Beamter zur deeskalation aufrufst :)
:D Ist eigentlich ne TopGun Referenz.
@ Iceman: Zulande ist die Wahrscheinlichkeit, dass uniformierte Schlägertruppen im Auftrag der AfD dich ohne Grund brutal aus deinem Auto zerren und auf der Straße zusammenschlagen, nach wie vor sehr gering.
Geiler Vergleich!
Ich habe für mich beschlossen generell nicht mehr in die USA zu reisen, solange Trump und Konsorten dort das Sagen haben.
Richtig so… leider
Von der Einstellung höre ich immer öfter. Sie erschließt sich mir nur nicht so richtig. Ein schönes Land, mit tollen Leuten und großer Vielfalt. Nur das Bier ist leider zu teuer. Die Einreisepanik die bei uns verbreitet wurde ist übrigens unbegründet (Gerademal 0,016% aller Einreisen wurden abgelehnt). Mach euch nicht verrückt.
…tolle Leute, die anscheinend zu den meisten Teilen den Trump gewählt haben. Deshalb ein klares NO! Keine Reise in die USA, solange dieser Fascho dort regiert.
Das Lnd ist großartig, es gibt viel zu sehen und auch die Leute (nicht ganz 50% haben die Orange gewählt), sind auch größtenteils ok.
Nützt aber nix, wenn Du dann zB auf offener Straße mitten in New York oder anders wo von den ICE Typen verhaftet (oder noch schlimmer: erschossen) wirst.
Ich bin bekennender USA Fan, war die letzten 35 Jahre mindesten einmal pro Jahr drüben. Aber trotzdem verkneife ich es mir derzeit. Denn das, was da derzeit politisch abgeht, geht gar nicht.
Wir verzichten auch auf usa und sind nach Kanada:
montreal, Ottawa, Niagarafälle- die Region ist super schön, ähnlich Ostküste usa, wenn nicht gerade in in Wintersturm drüber zieht:-)
Weltanschaulich motiviertes Einmischen in Polizeiaktionen ist töricht und potentiell tödlich…
ICE ist keine Polizei, auch wenn sie Dan immer wieder auf ihren Westen haben. Und sie haben auch (eigentlich) nicht diese Kompetenten, die sie gerne vorgeben. Deswegen können ICE Beamte auch von der örtlichen Polizei des Platzes verwiesen oder sogar verhaftet werden.
Die ICE ist gleichzusetzen mit der GeStaPo
Wann kommt eine App fürs eigene Land? Lieber mal vor der eigenen Haustüre kehren.
Sinnfreier Kommentar.
Die App ist für deutsche Bürger als Service zu verstehen, welche Länder unter welchen Umständen bereist werden können.
Wer in Deutschland wohnt, wird diese Aop für Deutschland nicht brauchen…oder willst eine App für die dunkeln Ecken?
Wieso sinnfrei?
Schon mal informiert, wer mittlerweile alles Deutschland als Risiko-Gebiet einstuft und eine Reisewarnung ausgibt?
Hast Du? Welches seriöse Land hat Reisewarnungen für D? Bin sehr gespannt auf deine Antwort
Und wozu brauchst Du dann eine App für DE?
Informier Dich halt, welche Länder DE als potentiell gefährlich einstufen und dann hast Du deine Angaben.
Wenn Du aber eh schon in DE bist, dann ist es für Dich wahrscheinlich sowieso schon zu spät, fall Du auf eine Reisewarnung aus bist.
Sehr gut, Isarbua!
@M4rc0L Wer denn so alles? Hast du mal Links/Quellen?
Danke für deine Mühe!
Schweiz, als konkretes Beispiel. Zumindest ein Reisehinweis: https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/deutschland/reisehinweise-fuerdeutschland.html#eda401b0b
Aber auch https://www.t-online.de/leben/reisen/id_100892134/kanada-australien-und-weitere-laender-warnen-vor-deutschland-reise.html
Och wie niedlich und nett, wie hier versucht wird einen auf Whataboutism zu machen.
Bei den verlinkten Nachrichten geht es um allgemeine Terrorwarnung. Das sind keine Warnungen vor den lokalen Sicherheitsbehörden, die dich einfach mal so über den Haufen ballern können.
Merkt ihr den Unterschied eigentlich?
Frag doch mal deinen zuständigen Oberstrumbandführer der AxD…
Komisch, mein Kommentar, dass man grundsätzlich nicht in fas…tische Länder reisen sollte, wurde wohl wg. diesem Wort nicht veröffentlicht. Aber ich sag mal so: wenn es quakt und watschelt wie eine Ente, wird es wohl eine Ente sein. Und in einem anderen Kommentar wurde Trump als Fascho bezeichnet. Was war mit meinem also nicht in Ordnung?
Die USA als faschistisches Land zu bezeichnen weil dir die Regierung nicht gefällt ist vielleicht n bisschen doll oder? Jetzt ist dein Kommentar ja gottseidank online. ;)
Es geht nicht darum, ob mir die Regierung gefällt oder nicht. Ich beobachte, ich lese Nachrichten. Parallelen zur deutschen Geschichte sind nicht zu übersehen. Und dass Bovino auftritt und aussieht wie ein SA-Kommandant ist wahrscheinlich genauso gewollt.
In letzter Zeit mal die Vorgehensweise der Justiz, der Behörden (BFI, ICE, Border Patrol) mit denen aus Deutschland zwischen 33 und 45 verglichen? Also wenn das kein Match ist.
*(FBI, …)
https://www.youtube.com/watch?v=wWKSoxG1K7w
Toll, ein Link, ohne weiteren Kommentar. Mehr geht heute nicht Dave? Das war schon alles?
Wann gibt es diese App auch für unser Land?