Sicher-Reisen-App: USA jetzt mit Sicherheitshinweisen

Das Auswärtige Amt hat die Hinweise für Reisen in die USA aktualisiert und diese Anpassung auch in der staatlichen Sicher-Reisen-App veröffentlicht. Hintergrund sind zuletzt vermehrte Demonstrationen und die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Umfeld verschärfter Maßnahmen der amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE.

Hinweise zu Demonstrationen und Sicherheitslage

Nach Angaben des Auswärtiges Amt kommt es in Städten wie Minneapolis sowie in weiteren Ballungsräumen zu Protesten, bei denen es vereinzelt zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kommen kann. Diese Einsätze stehen im Zusammenhang mit einer intensiveren Durchsetzung des Einwanderungsrechts durch Behörden wie ICE und die Grenzschutzbehörde.

In der Sicher-Reisen-App wird Reisenden empfohlen, Demonstrationen zu meiden, größere Menschenansammlungen kritisch zu beobachten und sich über die lokale Nachrichtenlage auf dem Laufenden zu halten.

Eigentlich ganz beschaulich: Minneapolis im Sommer

Die Hinweise raten außerdem dazu, Ruhe zu bewahren und Anweisungen von Polizei und Sicherheitskräften zu befolgen, falls es zu angespannten Situationen kommt. In mehreren Bundesstaaten bestehen zudem Ausweispflichten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird.

Einreise und bestehende Reisehinweise

Bereits im vergangenen Jahr hatte Deutschland seine Reiseinformationen für die Vereinigte Staaten angepasst. Damals wurde klargestellt, dass ein gültiges Visum oder eine Einreisegenehmigung nicht automatisch die Einreise garantiert. Anlass waren mehrere Fälle, in denen deutsche Staatsangehörige an der Grenze zurückgewiesen oder vorübergehend festgehalten wurden.

Zusätzlich bestehen weiterhin wetterbedingte Hinweise, etwa wegen schwerer Winterstürme in einzelnen Regionen. Die neuen Sicherheitshinweise ergänzen diese bestehenden Informationen.

Die Bundesregierung nutzt die Sicher-Reisen-App als zentrales Instrument, um aktuelle Entwicklungen darzustellen und deutsche Staatsbürger bei Aufenthalten im Ausland möglichst umfassend zu informieren.