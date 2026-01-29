iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 266 Artikel

Hinweise zu Demonstrationen und Sicherheitslage

Sicher-Reisen-App: USA jetzt mit Sicherheitshinweisen
Das Auswärtige Amt hat die Hinweise für Reisen in die USA aktualisiert und diese Anpassung auch in der staatlichen Sicher-Reisen-App veröffentlicht. Hintergrund sind zuletzt vermehrte Demonstrationen und die gewaltsamen Auseinandersetzungen im Umfeld verschärfter Maßnahmen der amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE.

Nach Angaben des Auswärtiges Amt kommt es in Städten wie Minneapolis sowie in weiteren Ballungsräumen zu Protesten, bei denen es vereinzelt zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kommen kann. Diese Einsätze stehen im Zusammenhang mit einer intensiveren Durchsetzung des Einwanderungsrechts durch Behörden wie ICE und die Grenzschutzbehörde.

In der Sicher-Reisen-App wird Reisenden empfohlen, Demonstrationen zu meiden, größere Menschenansammlungen kritisch zu beobachten und sich über die lokale Nachrichtenlage auf dem Laufenden zu halten.

Die Hinweise raten außerdem dazu, Ruhe zu bewahren und Anweisungen von Polizei und Sicherheitskräften zu befolgen, falls es zu angespannten Situationen kommt. In mehreren Bundesstaaten bestehen zudem Ausweispflichten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird.

Einreise und bestehende Reisehinweise

Bereits im vergangenen Jahr hatte Deutschland seine Reiseinformationen für die Vereinigte Staaten angepasst. Damals wurde klargestellt, dass ein gültiges Visum oder eine Einreisegenehmigung nicht automatisch die Einreise garantiert. Anlass waren mehrere Fälle, in denen deutsche Staatsangehörige an der Grenze zurückgewiesen oder vorübergehend festgehalten wurden.

Zusätzlich bestehen weiterhin wetterbedingte Hinweise, etwa wegen schwerer Winterstürme in einzelnen Regionen. Die neuen Sicherheitshinweise ergänzen diese bestehenden Informationen.

Die Bundesregierung nutzt die Sicher-Reisen-App als zentrales Instrument, um aktuelle Entwicklungen darzustellen und deutsche Staatsbürger bei Aufenthalten im Ausland möglichst umfassend zu informieren.

29. Jan. 2026 um 07:26 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    32 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Man ist hier sicher gut beraten sich nicht in die Demos zu stürzen. Also wie zuhause auch :D

  • Ich habe für mich beschlossen generell nicht mehr in die USA zu reisen, solange Trump und Konsorten dort das Sagen haben.

    • Von der Einstellung höre ich immer öfter. Sie erschließt sich mir nur nicht so richtig. Ein schönes Land, mit tollen Leuten und großer Vielfalt. Nur das Bier ist leider zu teuer. Die Einreisepanik die bei uns verbreitet wurde ist übrigens unbegründet (Gerademal 0,016% aller Einreisen wurden abgelehnt). Mach euch nicht verrückt.

      • …tolle Leute, die anscheinend zu den meisten Teilen den Trump gewählt haben. Deshalb ein klares NO! Keine Reise in die USA, solange dieser Fascho dort regiert.

      • Das Lnd ist großartig, es gibt viel zu sehen und auch die Leute (nicht ganz 50% haben die Orange gewählt), sind auch größtenteils ok.
        Nützt aber nix, wenn Du dann zB auf offener Straße mitten in New York oder anders wo von den ICE Typen verhaftet (oder noch schlimmer: erschossen) wirst.
        Ich bin bekennender USA Fan, war die letzten 35 Jahre mindesten einmal pro Jahr drüben. Aber trotzdem verkneife ich es mir derzeit. Denn das, was da derzeit politisch abgeht, geht gar nicht.

    • Wir verzichten auch auf usa und sind nach Kanada:
      montreal, Ottawa, Niagarafälle- die Region ist super schön, ähnlich Ostküste usa, wenn nicht gerade in in Wintersturm drüber zieht:-)

  • Weltanschaulich motiviertes Einmischen in Polizeiaktionen ist töricht und potentiell tödlich…

  • Wann kommt eine App fürs eigene Land? Lieber mal vor der eigenen Haustüre kehren.

  • Komisch, mein Kommentar, dass man grundsätzlich nicht in fas…tische Länder reisen sollte, wurde wohl wg. diesem Wort nicht veröffentlicht. Aber ich sag mal so: wenn es quakt und watschelt wie eine Ente, wird es wohl eine Ente sein. Und in einem anderen Kommentar wurde Trump als Fascho bezeichnet. Was war mit meinem also nicht in Ordnung?

    • Die USA als faschistisches Land zu bezeichnen weil dir die Regierung nicht gefällt ist vielleicht n bisschen doll oder? Jetzt ist dein Kommentar ja gottseidank online. ;)

      • Es geht nicht darum, ob mir die Regierung gefällt oder nicht. Ich beobachte, ich lese Nachrichten. Parallelen zur deutschen Geschichte sind nicht zu übersehen. Und dass Bovino auftritt und aussieht wie ein SA-Kommandant ist wahrscheinlich genauso gewollt.

      • In letzter Zeit mal die Vorgehensweise der Justiz, der Behörden (BFI, ICE, Border Patrol) mit denen aus Deutschland zwischen 33 und 45 verglichen? Also wenn das kein Match ist.

      • *(FBI, …)

