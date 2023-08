Google Chrome: Nutzer sollen über Position der Adressleiste entscheiden

Zwei Jahre nachdem Apple bei der iPhone-Version des Webbrowsers Safari die Adressleiste nach unten verlegt hat, findet sich diese Änderung auch bei Google Chrome. Allerdings bekommen die Neuerung bislang nur Beta-Tester der iOS-Version des Google-Browsers zu Gesicht.

Bereits 2019 unter Android getestet

Sicherlich hat ganz besonders die hohe Akzeptanz unter den Nutzern von Safari die Google-Entscheidung beeinflusst. Der Komfort bei der Verwendung von Safari auf dem iPhone ist durch die an der unteren Bildschirmseite besser erreichbare Eingabeleiste deutlich gestiegen. Allerdings muss man an dieser Stelle auch erwähnen, dass Google dergleichen schon vor vier Jahren in der Android-Version von Chrome getestet, dann jedoch wieder verworfen hat.

Der Screenshot oben stammt vom Magazin The Verge, die diesbezüglich auch ein knappes Statement von Google erhalten haben. Darin wollte sich Google nicht festlegen ob oder wann die Funktion für alle Nutzer kommt. Man experimentiere auf dem Feedback von Anwendern basierend ständig mit der Benutzeroberfläche von Chrome.

Adressleisten-Position lässt sich auch bei Safari ändern

Google lässt im Rahmen der Testbereitstellung der neuen Funktion den Nutzer entscheiden, ob er die Adressleiste lieber am oberen oder am unteren Rand des Webbrowsers platziert haben möchte. Vermutlich haben die meisten iPhone-Besitzer mittlerweile vergessen, dass die gleiche Option auch im Zusammenhang mit dem Webbrowser von Apple besteht.

Werft einfach mal einen Blick in die direkt im Browserfenster verfügbaren Einstellungen von Safari. Ihr könnt diese einblenden, in dem ihr auf das AA-Symbol links in der Adressleiste tippt. Neben diversen auf die Darstellung und die aktuell geöffnete Webseite bezogenen Optionen kann man hier auch mit einem Fingertipp zwischen der Position der Adressleiste oben oder unten im Browserfenster wechseln.