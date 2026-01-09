iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 147 Artikel

Transkriptions-App „Hallo Transcribe“ meldet sich mit Update zurück
Nach zwei Jahren Funkstille überrascht uns der Entwickler der Transkriptions-App Hello Transcribe, Ben Nortier, mit einer neuen Version seiner App. Das Update auf Version 4 habe länger als geplant auf sich warten lassen, auf das Ergebnis seiner Arbeit ist Nortier jedoch durchaus stolz. Die für iPhone, iPad und Mac verfügbare Anwendung wurde mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet und von der Oberfläche an die aktuellen Betriebssysteme von Apple angepasst.

Im Zentrum der Aktualisierung steht die Unterstützung neuer Spracherkennungsmodelle. Mit der kostenpflichtigen Pro-Version der App kann man mit Whisper Large v3 Turbo nun ein weiterentwickeltes Modell nutzen, das eine höhere Genauigkeit bietet, ohne dabei wesentlich langsamer zu arbeiten. In der kostenlosen Variante stehen zusätzliche, vereinfachte Modelle zur Auswahl, zwischen denen Nutzer je nach gewünschtem Verhältnis von Geschwindigkeit und Genauigkeit wechseln können.

Audioplayer mit „Karaoke-Ansicht“

Funktionsseitig wurde die App zudem um einen integrierten Audioplayer erweitert. Damit lässt sich die ursprüngliche Tonaufnahme erneut abspielen, während der zugehörige Text synchron auf dem Bildschirm angezeigt und die jeweils aktuelle Position hervorgehoben wird. Dies soll die Kontrolle und Korrektur von Transkriptionen erleichtern.

Für zahlende Nutzer besteht außerdem die Möglichkeit, die Audiodateien gemeinsam mit den Texten zu speichern. Gesicherte Aufnahmen könnten später erneut transkribiert werden, etwa mit anderen Einstellungen oder einem genaueren Modell.

Weitere Neuerungen

Ergänzend hat der Entwickler die Wiederherstellung bei abgebrochenen Diktaten verbessert, wie sie etwa bei längeren Aufnahmen auftreten können. In solchen Fällen solle die Audiodatei erhalten bleiben, sodass man sie später erneut verarbeiten kann. Außerdem unterstützt die App nun auch Videodateien im Format .mov als Quelle für Transkriptionen.

„Hello Transcribe“ lässt sich kostenlos bei Apple laden. Die Vollversion gibt es entweder als Einmalkauf für 7,99 Euro oder als Abo zum Monatspreis von 1,99 Euro.

  • Kann damit ein englischer Film mit deutschen Untertiteln erzeugt werden?
    Wenn nicht, was gäbe es dafür? Danke für eine Hilfe.

  • Vermutlich nur über Umwege, da die App Audiodateien in der Sprache transkribiert die gesprochen wird.
    D.h. Du müsstest von dem Film die Tonspur extrahieren, dann den Text auf Englisch transkribieren lassen, mit DeepL oder ähnlichem übersetzen lassen und dann noch Zeistempel setzen wann im Film welche Textstelle angezeigt wird. Zumindest wenn du den deutschen Untertitel beim Film gucken sehen willst.

    Es gibt in einigen Playern aber auch eine direkte Integration zum nachladen von Untertiteln. Zum Beispiel in Infuse und Plex kann man für einen Film mit Metadaten beliebige Untertitel fertig mit Zeitstempel anzeigen lassen…

