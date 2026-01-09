Transkriptions-App „Hallo Transcribe“ meldet sich mit Update zurück

Nach zwei Jahren Funkstille überrascht uns der Entwickler der Transkriptions-App Hello Transcribe, Ben Nortier, mit einer neuen Version seiner App. Das Update auf Version 4 habe länger als geplant auf sich warten lassen, auf das Ergebnis seiner Arbeit ist Nortier jedoch durchaus stolz. Die für iPhone, iPad und Mac verfügbare Anwendung wurde mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet und von der Oberfläche an die aktuellen Betriebssysteme von Apple angepasst.

Im Zentrum der Aktualisierung steht die Unterstützung neuer Spracherkennungsmodelle. Mit der kostenpflichtigen Pro-Version der App kann man mit Whisper Large v3 Turbo nun ein weiterentwickeltes Modell nutzen, das eine höhere Genauigkeit bietet, ohne dabei wesentlich langsamer zu arbeiten. In der kostenlosen Variante stehen zusätzliche, vereinfachte Modelle zur Auswahl, zwischen denen Nutzer je nach gewünschtem Verhältnis von Geschwindigkeit und Genauigkeit wechseln können.

Audioplayer mit „Karaoke-Ansicht“

Funktionsseitig wurde die App zudem um einen integrierten Audioplayer erweitert. Damit lässt sich die ursprüngliche Tonaufnahme erneut abspielen, während der zugehörige Text synchron auf dem Bildschirm angezeigt und die jeweils aktuelle Position hervorgehoben wird. Dies soll die Kontrolle und Korrektur von Transkriptionen erleichtern.

Für zahlende Nutzer besteht außerdem die Möglichkeit, die Audiodateien gemeinsam mit den Texten zu speichern. Gesicherte Aufnahmen könnten später erneut transkribiert werden, etwa mit anderen Einstellungen oder einem genaueren Modell.

Weitere Neuerungen

Ergänzend hat der Entwickler die Wiederherstellung bei abgebrochenen Diktaten verbessert, wie sie etwa bei längeren Aufnahmen auftreten können. In solchen Fällen solle die Audiodatei erhalten bleiben, sodass man sie später erneut verarbeiten kann. Außerdem unterstützt die App nun auch Videodateien im Format .mov als Quelle für Transkriptionen.

„Hello Transcribe“ lässt sich kostenlos bei Apple laden. Die Vollversion gibt es entweder als Einmalkauf für 7,99 Euro oder als Abo zum Monatspreis von 1,99 Euro.