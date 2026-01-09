Govee will Räume ansprechender und natürlicher ausleuchten

Govee hat zwei Deckenleuchten vorgestellt, die in Verbindung mit neuen Softwarefunktionen eine stärkere Individualisierung von Beleuchtungslösungen ermöglichen sollen. Die neuen Produkte richten sich laut Hersteller vor allem an Nutzer, die Licht nicht nur zur Ausleuchtung, sondern auch zur Gestaltung von Wohnräumen einsetzen wollen.

Mit der Ceiling Light Ultra bietet Govee künftig eine Deckenleuchte an, die 616 Leuchtdioden zu einer hochauflösenden LED-Struktur kombiniert. Auf diese Weise sollen sich unterschiedliche Muster und animierte Lichteffekte darstellen lassen. Gleichzeitig solle die Leuchte ausreichend Helligkeit für größere Wohnbereiche liefern und möglichst natürliche Farben wiedergeben. Neben vorgefertigten Effekten seien auch eigene Lichtmuster vorgesehen, die sich über Software anpassen lassen.

Govee Ceiling Light Ultra

Einen anderen Ansatz verfolgt das neue Sky Ceiling Light von Govee. Die Leuchte sei darauf ausgelegt, Tageslicht zu simulieren, um insbesondere in Räumen ohne Fenster eine gleichmäßige und mit dem Tageslicht vergleichbare Beleuchtung zu ermöglichen. Laut Govee werden hierfür spezielle LEDs verwendet, die mit sanften Farbverläufen den Eindruck eines hellen Himmels erzeugen sollen.

Softwarefunktionen für adaptive Beleuchtung

Ergänzend dazu kündigt Govee die Funktion DaySync an, um eine zeitabhängige Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur zu ermöglichen. DaySync soll den Tagesverlauf nachbilden und Nutzern vorkonfigurierte Einstellungen für unterschiedliche Tageszeiten bieten.

Govee Sky Ceiling Light

Die neuen Leuchten sollen zudem von dem neuen Farbmanagementsystem LuminBlend+ profitieren, das laut Govee eine größere Bandbreite an Farbtemperaturen abdecken und gleichmäßigere Übergänge ermöglichen kann. Das mögliche Spektrum reiche dabei von sehr warmem bis zu kühlem, tageslichtähnlichem Weiß und erlaube zudem eine besonders lebendige Farbdarstellung.

Preis und Marktstart noch offen

Govee hat noch nicht mitgeteilt, wann und zu welchen Preisen die neuen Leuchten im Handel erhältlich sein werden. Auch weiterführende technische Details stehen noch aus. Es ist aber anzunehmen, dass die Produkte wie bei dem Hersteller üblich über Matter auch in Apple Home und Amazon Alexa integrieren lassen dürften.