Neue Deckenlampen vorgestellt
Govee will Räume ansprechender und natürlicher ausleuchten
Govee hat zwei Deckenleuchten vorgestellt, die in Verbindung mit neuen Softwarefunktionen eine stärkere Individualisierung von Beleuchtungslösungen ermöglichen sollen. Die neuen Produkte richten sich laut Hersteller vor allem an Nutzer, die Licht nicht nur zur Ausleuchtung, sondern auch zur Gestaltung von Wohnräumen einsetzen wollen.
Mit der Ceiling Light Ultra bietet Govee künftig eine Deckenleuchte an, die 616 Leuchtdioden zu einer hochauflösenden LED-Struktur kombiniert. Auf diese Weise sollen sich unterschiedliche Muster und animierte Lichteffekte darstellen lassen. Gleichzeitig solle die Leuchte ausreichend Helligkeit für größere Wohnbereiche liefern und möglichst natürliche Farben wiedergeben. Neben vorgefertigten Effekten seien auch eigene Lichtmuster vorgesehen, die sich über Software anpassen lassen.
Govee Ceiling Light Ultra
Einen anderen Ansatz verfolgt das neue Sky Ceiling Light von Govee. Die Leuchte sei darauf ausgelegt, Tageslicht zu simulieren, um insbesondere in Räumen ohne Fenster eine gleichmäßige und mit dem Tageslicht vergleichbare Beleuchtung zu ermöglichen. Laut Govee werden hierfür spezielle LEDs verwendet, die mit sanften Farbverläufen den Eindruck eines hellen Himmels erzeugen sollen.
Softwarefunktionen für adaptive Beleuchtung
Ergänzend dazu kündigt Govee die Funktion DaySync an, um eine zeitabhängige Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur zu ermöglichen. DaySync soll den Tagesverlauf nachbilden und Nutzern vorkonfigurierte Einstellungen für unterschiedliche Tageszeiten bieten.
Govee Sky Ceiling Light
Die neuen Leuchten sollen zudem von dem neuen Farbmanagementsystem LuminBlend+ profitieren, das laut Govee eine größere Bandbreite an Farbtemperaturen abdecken und gleichmäßigere Übergänge ermöglichen kann. Das mögliche Spektrum reiche dabei von sehr warmem bis zu kühlem, tageslichtähnlichem Weiß und erlaube zudem eine besonders lebendige Farbdarstellung.
Preis und Marktstart noch offen
Govee hat noch nicht mitgeteilt, wann und zu welchen Preisen die neuen Leuchten im Handel erhältlich sein werden. Auch weiterführende technische Details stehen noch aus. Es ist aber anzunehmen, dass die Produkte wie bei dem Hersteller üblich über Matter auch in Apple Home und Amazon Alexa integrieren lassen dürften.
Govee Produkte funktionieren echt zuverlässig. Leider immer nur per WiFi oder Bluetooth ansprechbar, aber ansonsten sind die Matter-Geräte eine echte Hue Alternative geworden. Vor allem da hue preislich halt inzwischen meiner Meinung nach komplett den Verstand verloren hat.
Mal ehrlich: was spricht dennoch für Hue?
Nüschts
Zigbee
Qualität, Lichtfarbe und Lichtstärke
Hue Farben sind wirklich besser.
Das ist ein Vergleich wie Dacia und Porsche. Mit dem Dacia kommst Du auch von A nach B, aber dennoch sind es völlig unterschiedliche Autos. Es gibt keine echte Alternative zu Hue, was Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Farbspektrum und Qualität. Ich habe erst vor kurzem den ganzen anderen Krempel von Govee, Ikea, innr und Co. entsorgt und selbst die Steckdosen durch Hue ersetzt. Die Zeit ist mir zu kostbar dafür.
Als die Langlebigkeit von Hue ist schon krass.
Weder Wifi noch BT empfinde ich inzwischen noch als Einschränkung (bei Netzspannungs-betriebenen Geräten), da es mittlerweile so viele BT-Geräte mit BT-Proxy Funktion gibt. In HA ist ein BT-Mesh sehr gut visualisiert und man sieht gut, wie flächendeckend selbst ein großflächiges Haus ausgeleuchtet ist.
Und bei Wifi hilft es, mindestens ein Class B Netz einzurichten, und ggf. VLANs …
Als langjähriger Hue Nutzer, werden meine Govee Geräte immer mehr. Ich finde die sind auf einem guten Weg. Ich hoffe das bleibt so.
Also der Bebilderung nach zu urteilen, ist Farbwelt eher Psychedelisch, als Natürlich.
Ich habe auch Hue und Govee gemischt im Einsatz und steuere diese über die Home APP von Apple.
Govee deshalb, da einige interessanten Leuchten im Portfolio sind, die Hue nicht hat.
Aber in Sachen Lichtqualität, Lichtfarbe und Stabilität kommen sie im Zusammenspiel mit Apple Home bei weitem nicht an die Hue Leuchten heran. Somit sind die höheren Preise bei Hue irgendwie gerechtfertigt, der der Qualitätsunterschied auf jeden Fall vorhanden ist.
Ich bin mit Govee auch sehr zufrieden!
Interessantes Portfolio, die Matter Produkte sind auch gut integrierbar.
Kennt jemand von euch vernünftige Deckenleuchten dieser Art in Batterie betrieben?
Da ich eh auf der Suche nach einer neuen Deckenlampe bin werde ich die mal im Auge behalten.
Hoffe die hat genug Lumen.
Hat jemand eine Empfehlung für LED-Streifen, die man einmal die Wand entlang legen kann (also ca 15m für 2 Seiten des Raums) welche eine gleichmäßige Ausleuchtung in unterschiedlichen Weißtönen und mit Dimmung? Dazu noch gerne gute Lichtwerte?
Govee COB Strip Light Pro
Mir gefallen die leuchten von LIFX aber dieses Modell https://www.lifx.com/products/ceiling-26×13-white-trim
ist in der Schweiz, Europa nicht zu kaufen
Dieser Link sollte gehen
https://www.lifx.com/products/ceiling-26×13-black-trim
Gehen beide leider nicht…
Oder einfach Home Assistant mit adaptive lighting Integration. Dann lassen sich alle Lampen mit simulierten Tageslicht abhängig von der Lichttemperatur draußen, steuern. Egal ob Govee, Philips hue oder andere.
Klingt interessant. Schaue ich mir definitiv an.
Der Farbwiedergabeindex wäre die natürliche Stellschraube für höherwertiges Licht. CCT fernsteuerbar mit mindestens drei Farbtemperaturen und mit Ra>95. Das bietet nicht einmal Philips an, afaik. Zumindest nicht im Consumermarkt.