iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 147 Artikel

Wohl mit iOS 27.4 auf dem iPhone

Neue Emojis: Leuchtturm, zusammengekniffene Augen und Meteor
Artikel auf Mastodon teilen.
21 Kommentare 21

Wenn es um eine Erweiterung der auf Smartphones und Computern verfügbaren Auswahl an Emoji-Bildchen geht, ist Emojipedia stets bestens informiert. Aktuell weist das Blog auf neue Emojis hin, die mit der Emoji-Version 18 frühestens zum Jahresende, wahrscheinlicher jedoch erst Anfang 2027 für Endnutzer verfügbar sein dürften.

Das für die Standardisierung auf den unterschiedlichen Plattformen zuständige Unicode-Konsortium hat neun neue Emoji-Vorschläge veröffentlicht, die aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch den Weg auf iPhones und iPads, Android-Geräte und Computer finden. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden Grafiken.

Emoji 18

  • Ein Smiley-Gesicht mit zusammengekniffenen Augen
  • Eine Daumenzeichengeste nach rechts
  • Eine Daumenzeichengeste nach links
  • Ein Monarchfalter
  • Eine Ackergurke
  • Ein Leuchtturm
  • Ein Meteor
  • Ein Radiergummi
  • Ein Netz mit Haltegriff

Nimmt man noch die unterschiedlichen Hautfarben für das Gesicht und die Handzeichen hinzu, kommt man insgesamt auf 19 neue Grafiken.

Langwieriger Umsetzungsprozess

Die lange Zeit bis zur Bereitstellung für Endnutzer hängt zum einen damit zusammen, dass es sich bei den hier abgebildeten Grafiken nur um die offiziellen Vorschläge handelt. Hersteller wie Apple und Google müssen zunächst eigene grafische Umsetzungen entwickeln, die anschließend geprüft und in Betriebssystem-Updates integriert werden.

Auch ist es möglich, dass einzelne dieser Symbole noch geändert oder komplett zurückgezogen werden. Mit einer finalen Verabschiedung der Emoji-Version 18 wird im September gerechnet. Apple hat Updates für die Symbole zumeist mit den .4er-Versionen seiner Betriebssysteme ausgespielt, was dann wohl im Frühjahr 2027 zu erwarten wäre.

Fast 4.000 Mini-Bildchen verfügbar

Falls ihr euch fragt, wieviel verschiedene Emojis der Unicode-Standard mittlerweile insgesamt umfasst: Mit der kommenden Version 18 werden dies voraussichtlich 3.972 sein. Die meisten Nutzer werden nur die wenigsten davon im Alltag verwenden.
09. Jan. 2026 um 17:19 Uhr von chris Fehler gefunden?


    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Den einzigen den ich von den neuen benötige ist der Leuchtturm.
    Aber jeder wie er es für sich will…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich würde mir mal so Reaktionen wie gute Besserung, oder alles Gute wünschen, nicht nur irgendwelche Herzen oder Smileys. Das nicht jeder in unserer Gruppe „alles Gute zum Geburtstag“ schreiben muss.

    Antworten Melden

  • Das „Meteor“ Emoji kommt zu früh. Asteroid Apophis trifft die Erde doch erst am 13. April 2029…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Hab schon oft gedacht „jetzt brauche ich ein Leuchtturm Emote…“ o.O

    Antworten Melden

  • Sie sollten mal die Emojis einführen, die den Mandela-Effekt betreffen (also die, bei denen jeder schwört, dass es sie bereits gibt):

    – Pylon (Baustellen-Kegel)
    – Seepferdchen
    – Räuber

    usw.

    Fun Fact: Wenn man chatGPT fragt, ob es bspw ein Seepferdchen-Emoji gibt, dann dreht ChatGPT ein wenig durch. ;)

    Antworten Melden

  • Bei mir ist neuerdings Spocks Life Long and prosper Gruß weg. Habt ihr den noch?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43147 Artikel in den vergangenen 6706 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven