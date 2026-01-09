Wohl mit iOS 27.4 auf dem iPhone
Neue Emojis: Leuchtturm, zusammengekniffene Augen und Meteor
Wenn es um eine Erweiterung der auf Smartphones und Computern verfügbaren Auswahl an Emoji-Bildchen geht, ist Emojipedia stets bestens informiert. Aktuell weist das Blog auf neue Emojis hin, die mit der Emoji-Version 18 frühestens zum Jahresende, wahrscheinlicher jedoch erst Anfang 2027 für Endnutzer verfügbar sein dürften.
Das für die Standardisierung auf den unterschiedlichen Plattformen zuständige Unicode-Konsortium hat neun neue Emoji-Vorschläge veröffentlicht, die aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch den Weg auf iPhones und iPads, Android-Geräte und Computer finden. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden Grafiken.
- Ein Smiley-Gesicht mit zusammengekniffenen Augen
- Eine Daumenzeichengeste nach rechts
- Eine Daumenzeichengeste nach links
- Ein Monarchfalter
- Eine Ackergurke
- Ein Leuchtturm
- Ein Meteor
- Ein Radiergummi
- Ein Netz mit Haltegriff
Nimmt man noch die unterschiedlichen Hautfarben für das Gesicht und die Handzeichen hinzu, kommt man insgesamt auf 19 neue Grafiken.
Langwieriger Umsetzungsprozess
Die lange Zeit bis zur Bereitstellung für Endnutzer hängt zum einen damit zusammen, dass es sich bei den hier abgebildeten Grafiken nur um die offiziellen Vorschläge handelt. Hersteller wie Apple und Google müssen zunächst eigene grafische Umsetzungen entwickeln, die anschließend geprüft und in Betriebssystem-Updates integriert werden.
Auch ist es möglich, dass einzelne dieser Symbole noch geändert oder komplett zurückgezogen werden. Mit einer finalen Verabschiedung der Emoji-Version 18 wird im September gerechnet. Apple hat Updates für die Symbole zumeist mit den .4er-Versionen seiner Betriebssysteme ausgespielt, was dann wohl im Frühjahr 2027 zu erwarten wäre.
Fast 4.000 Mini-Bildchen verfügbar
Falls ihr euch fragt, wieviel verschiedene Emojis der Unicode-Standard mittlerweile insgesamt umfasst: Mit der kommenden Version 18 werden dies voraussichtlich 3.972 sein. Die meisten Nutzer werden nur die wenigsten davon im Alltag verwenden.
Endlich eine Essiggurke! :D
Wann kann man wohl endlich nie genutzte Emojis ausblenden?
Ob die Gurke die Aubergine ablösen wird?
Da sollte iFun mal eine investigativ Recherche starten!
Sie wäre definitiv besser geeignet.
Ich bin definitiv mehr Ackergurke als Aubergine, insofern werde ich ganz sicher auf das neue Emoji setzen.
Den einzigen den ich von den neuen benötige ist der Leuchtturm.
Aber jeder wie er es für sich will…
iOS 27.4 ist ja ein sehr weiter Blick in die Zukunft!
:-)
Ich würde mir mal so Reaktionen wie gute Besserung, oder alles Gute wünschen, nicht nur irgendwelche Herzen oder Smileys. Das nicht jeder in unserer Gruppe „alles Gute zum Geburtstag“ schreiben muss.
Und dann senden alle zum Jahrestag nur ein dusseliges Emoji? Ernsthaft?
Da würde ich mich aber extrem freuen, wenn alle an meinem Geburtstag nur mal eben ein Emoji anklicken.
Eine Spreewaldgurke
Nein, ganz klar eine Ackergurke.xD
Ich denke mal 26.4
Nope, 27.4 in 2027 die neuen Emojis die dieses Frühjahr mit 26.4 kommen wurden schon vor einem Jahr vorgestellt.
Das „Meteor“ Emoji kommt zu früh. Asteroid Apophis trifft die Erde doch erst am 13. April 2029…
Und immer noch kein Weißwein Glas ;)
Hab schon oft gedacht „jetzt brauche ich ein Leuchtturm Emote…“ o.O
Sie sollten mal die Emojis einführen, die den Mandela-Effekt betreffen (also die, bei denen jeder schwört, dass es sie bereits gibt):
– Pylon (Baustellen-Kegel)
– Seepferdchen
– Räuber
usw.
Fun Fact: Wenn man chatGPT fragt, ob es bspw ein Seepferdchen-Emoji gibt, dann dreht ChatGPT ein wenig durch. ;)
Bei mir ist neuerdings Spocks Life Long and prosper Gruß weg. Habt ihr den noch?