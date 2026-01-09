Neue Emojis: Leuchtturm, zusammengekniffene Augen und Meteor

Wenn es um eine Erweiterung der auf Smartphones und Computern verfügbaren Auswahl an Emoji-Bildchen geht, ist Emojipedia stets bestens informiert. Aktuell weist das Blog auf neue Emojis hin, die mit der Emoji-Version 18 frühestens zum Jahresende, wahrscheinlicher jedoch erst Anfang 2027 für Endnutzer verfügbar sein dürften.

Das für die Standardisierung auf den unterschiedlichen Plattformen zuständige Unicode-Konsortium hat neun neue Emoji-Vorschläge veröffentlicht, die aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch den Weg auf iPhones und iPads, Android-Geräte und Computer finden. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden Grafiken.

Ein Smiley-Gesicht mit zusammengekniffenen Augen

Eine Daumenzeichengeste nach rechts

Eine Daumenzeichengeste nach links

Ein Monarchfalter

Eine Ackergurke

Ein Leuchtturm

Ein Meteor

Ein Radiergummi

Ein Netz mit Haltegriff

Nimmt man noch die unterschiedlichen Hautfarben für das Gesicht und die Handzeichen hinzu, kommt man insgesamt auf 19 neue Grafiken.

Langwieriger Umsetzungsprozess

Die lange Zeit bis zur Bereitstellung für Endnutzer hängt zum einen damit zusammen, dass es sich bei den hier abgebildeten Grafiken nur um die offiziellen Vorschläge handelt. Hersteller wie Apple und Google müssen zunächst eigene grafische Umsetzungen entwickeln, die anschließend geprüft und in Betriebssystem-Updates integriert werden.

Auch ist es möglich, dass einzelne dieser Symbole noch geändert oder komplett zurückgezogen werden. Mit einer finalen Verabschiedung der Emoji-Version 18 wird im September gerechnet. Apple hat Updates für die Symbole zumeist mit den .4er-Versionen seiner Betriebssysteme ausgespielt, was dann wohl im Frühjahr 2027 zu erwarten wäre.

Fast 4.000 Mini-Bildchen verfügbar

Falls ihr euch fragt, wieviel verschiedene Emojis der Unicode-Standard mittlerweile insgesamt umfasst: Mit der kommenden Version 18 werden dies voraussichtlich 3.972 sein. Die meisten Nutzer werden nur die wenigsten davon im Alltag verwenden.