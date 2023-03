Trade-in-iPhones: Von der Rückgabe bis zum erneuten Verkauf

Apple bietet das iPhone seit vergangenem Jahr in Deutschland auch selbst generalüberholt über den hauseigenen Apple Refurb Store an. Inzwischen sind dort je nach aktueller Verfügbarkeit bis zu elf verschiedene Modelle vom iPhone 11 bis zum iPhone 13 Max gelistet, deren Preise dann zwischen 100 Euro und 280 Euro unter dem ursprünglichen Neupreis liegen.

Im besten Fall profitiert am Ende jedes Glied der Trade-in-Kette von diesem Prozess. Das ausführende Unternehmen am Wiederverkauf, Hersteller und Provider können mehr neue Geräte verkaufen und ihre Marktanteile erhöhen und der Kunde bekommt sein iPhone zu hoffentlich attraktiven Preisen.

Das unten eingebundene Video ist die fünf Minuten eurer Zeit wert. Die Kurz-Doku zeigt, wie die enormen Mengen an Geräten, die Kunden regelmäßig im Rahmen der Programme von Apple und den Mobilfunkanbietern eintauschen, überprüft und für einen erneuten Verkauf vorbereitet werden. Die damit verbundenen Zahlen sind eindrucksvoll: Im vergangenen Jahr wurden allein in Nordamerika 73,5 Millionen gebrauchte und wieder aufbereitete Smartphones ausgeliefert.

