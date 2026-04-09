iOS 26.4.1 behebt iCloud-Probleme und erweitert Diebstahlschutz

Apple hat in der vergangenen Nacht iOS 26.4.1 und iPadOS 26.4.1 veröffentlicht. In dem gemeinsam mit dem Softwareupdate in den Systemeinstellungen angezeigten Informationstext wird nur knapp mitgeteilt, dass das Update Fehlerbehebungen für das iPhone enthält. Mit Blick auf mit der Aktualisierung behobene, bereits bekannte Schwachstellen gibt es laut Apple nichts zu melden. In der Liste zu Apples Sicherheitsupdates findet sich der Vermerk, dass für dieses Update keine CVE-Einträge veröffentlicht wurden.

Die Installation von iOS 26.4.1 dürfte dennoch zu empfehlen sein. Konkret wurde damit wohl ein Fehler behoben, der dafür verantwortlich war, dass die Synchronisierung von iCloud-Daten zwischen verschiedenen Apple-Geräten nicht mehr zuverlässig funktioniert hat.

Betroffen war hierbei soweit bislang bekannt nicht die Synchronisierung von allgemeinen Nutzerdaten, sondern ausschließlich die iCloud-Synchronisierung von Drittanbieter-Apps. Im Entwicklerforum von Apple gibt ein Mitarbeiter des Unternehmens den Hinweis, dass das Problem mit dem Update behoben wurde. iOS 26.4.1 ist gut zwei Wochen nach der Freigabe von iOS 26.4 erschienen, mit dem der Fehler offenbar eingeführt wurde.

Diebstahlschutz nun auch für verwaltete iPhones aktiv

Mit iOS 26.4.1 wird zudem die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ auch auf iPhones, die über Unternehmensstrukturen verwaltet werden, standardmäßig aktiviert.

Apple hat die Funktion bereits mit iOS 26.4 für alle Privatnutzer eingeführt und will damit für zusätzlichen Schutz vor Diebstahl und Missbrauch sorgen. Grund für die Einführung waren Berichte über gezielte Gerätediebstähle, bei denen die Diebe den Passcode der Nutzer ausgespäht und die iPhones auf Basis dieser Informationen komplett übernehmen konnten.

Bei aktiviertem Schutz für gestohlene Geräte lassen sich Funktionen wie der Zugriff auf gespeicherte Passwörter oder grundlegende Einstellungen wie das Löschen eines Geräts nur noch in Verbindung mit Face ID oder Touch ID nutzen. Eine Eingabe des Gerätecodes allein reicht dann nicht mehr aus.