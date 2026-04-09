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In der vergangenen Nacht freigegeben

iOS 26.4.1 behebt iCloud-Probleme und erweitert Diebstahlschutz
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Apple hat in der vergangenen Nacht iOS 26.4.1 und iPadOS 26.4.1 veröffentlicht. In dem gemeinsam mit dem Softwareupdate in den Systemeinstellungen angezeigten Informationstext wird nur knapp mitgeteilt, dass das Update Fehlerbehebungen für das iPhone enthält. Mit Blick auf mit der Aktualisierung behobene, bereits bekannte Schwachstellen gibt es laut Apple nichts zu melden. In der Liste zu Apples Sicherheitsupdates findet sich der Vermerk, dass für dieses Update keine CVE-Einträge veröffentlicht wurden.

Ios 26 4 1

Die Installation von iOS 26.4.1 dürfte dennoch zu empfehlen sein. Konkret wurde damit wohl ein Fehler behoben, der dafür verantwortlich war, dass die Synchronisierung von iCloud-Daten zwischen verschiedenen Apple-Geräten nicht mehr zuverlässig funktioniert hat.

Betroffen war hierbei soweit bislang bekannt nicht die Synchronisierung von allgemeinen Nutzerdaten, sondern ausschließlich die iCloud-Synchronisierung von Drittanbieter-Apps. Im Entwicklerforum von Apple gibt ein Mitarbeiter des Unternehmens den Hinweis, dass das Problem mit dem Update behoben wurde. iOS 26.4.1 ist gut zwei Wochen nach der Freigabe von iOS 26.4 erschienen, mit dem der Fehler offenbar eingeführt wurde.

Diebstahlschutz nun auch für verwaltete iPhones aktiv

Mit iOS 26.4.1 wird zudem die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ auch auf iPhones, die über Unternehmensstrukturen verwaltet werden, standardmäßig aktiviert.

Apple hat die Funktion bereits mit iOS 26.4 für alle Privatnutzer eingeführt und will damit für zusätzlichen Schutz vor Diebstahl und Missbrauch sorgen. Grund für die Einführung waren Berichte über gezielte Gerätediebstähle, bei denen die Diebe den Passcode der Nutzer ausgespäht und die iPhones auf Basis dieser Informationen komplett übernehmen konnten.

Ios 17 3 Schutz Fuer Gestohlene Geraete Screenshots

Bei aktiviertem Schutz für gestohlene Geräte lassen sich Funktionen wie der Zugriff auf gespeicherte Passwörter oder grundlegende Einstellungen wie das Löschen eines Geräts nur noch in Verbindung mit Face ID oder Touch ID nutzen. Eine Eingabe des Gerätecodes allein reicht dann nicht mehr aus.
09. Apr. 2026 um 06:53 Uhr von chris Fehler gefunden?


    35 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich hoffe, dass man jetzt auch wieder die Wecker Lautstärke auf eine Leise Stufe stellen kann.

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  • Ich habe Probleme mit CarPlay. Es kann keine Verbindung hergestellt werden. Das trifft auf zwei verschiedene Autos mit ganz unterschiedlichen Navis zu. Die funktionieren eigentlich einwandfrei drahtlos.

    Neustart des iPhone hilft, aber nicht lange…

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  • Ich habe gleich ein paar Probleme:
    Suche nach Apps auf dem iPhone geht nicht (eventuell wird gerade noch indiziert)
    Auf dem iPad ganz bescheuert: in der Beschränkung für das iPad meine Tochter wird beim 4 Stellungen Code nun in einem Mini Dialog ein große Tastatur angezeigt.

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  • Moin,
    leider habe ich auch nach diesem Update das Problem, dass ich auf meinem iPhone E-Mail-Kontakte nicht blockieren kann. Auf dem iPad geht dies zum Glück problemlos.
    Herzliche Grüsse
    Doktor Bob

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  • Seit dem Update keine Verbindung zu GMX Konten mehr möglich. Wenn ihr bei GMX seid würde ich vom Update abraten.

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  • Was seid Jahren nicht behoben wird, ist die ausufernde Größe der sog. Systemdaten. Die nehmen bei mir mittlerweile 30GB und auf einem anderen iPhone 22GB in Anspruch, das ist absolut inakzeptabel. Ich habe schon alle Tricks versucht iOS zum Bereinigen der Daten zu überreden, aber bisher ohne Erfolg. Letzter Ausweg ist wohl platt machen und update wieder einspielen, aber ich habe darauf sowas von keine Lust alle Banking Apps wieder neu einzurichten….

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