In der vergangenen Nacht freigegeben
iOS 26.4.1 behebt iCloud-Probleme und erweitert Diebstahlschutz
Apple hat in der vergangenen Nacht iOS 26.4.1 und iPadOS 26.4.1 veröffentlicht. In dem gemeinsam mit dem Softwareupdate in den Systemeinstellungen angezeigten Informationstext wird nur knapp mitgeteilt, dass das Update Fehlerbehebungen für das iPhone enthält. Mit Blick auf mit der Aktualisierung behobene, bereits bekannte Schwachstellen gibt es laut Apple nichts zu melden. In der Liste zu Apples Sicherheitsupdates findet sich der Vermerk, dass für dieses Update keine CVE-Einträge veröffentlicht wurden.
Die Installation von iOS 26.4.1 dürfte dennoch zu empfehlen sein. Konkret wurde damit wohl ein Fehler behoben, der dafür verantwortlich war, dass die Synchronisierung von iCloud-Daten zwischen verschiedenen Apple-Geräten nicht mehr zuverlässig funktioniert hat.
Betroffen war hierbei soweit bislang bekannt nicht die Synchronisierung von allgemeinen Nutzerdaten, sondern ausschließlich die iCloud-Synchronisierung von Drittanbieter-Apps. Im Entwicklerforum von Apple gibt ein Mitarbeiter des Unternehmens den Hinweis, dass das Problem mit dem Update behoben wurde. iOS 26.4.1 ist gut zwei Wochen nach der Freigabe von iOS 26.4 erschienen, mit dem der Fehler offenbar eingeführt wurde.
Diebstahlschutz nun auch für verwaltete iPhones aktiv
Mit iOS 26.4.1 wird zudem die Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“ auch auf iPhones, die über Unternehmensstrukturen verwaltet werden, standardmäßig aktiviert.
Apple hat die Funktion bereits mit iOS 26.4 für alle Privatnutzer eingeführt und will damit für zusätzlichen Schutz vor Diebstahl und Missbrauch sorgen. Grund für die Einführung waren Berichte über gezielte Gerätediebstähle, bei denen die Diebe den Passcode der Nutzer ausgespäht und die iPhones auf Basis dieser Informationen komplett übernehmen konnten.
Bei aktiviertem Schutz für gestohlene Geräte lassen sich Funktionen wie der Zugriff auf gespeicherte Passwörter oder grundlegende Einstellungen wie das Löschen eines Geräts nur noch in Verbindung mit Face ID oder Touch ID nutzen. Eine Eingabe des Gerätecodes allein reicht dann nicht mehr aus.
Ich hoffe, dass man jetzt auch wieder die Wecker Lautstärke auf eine Leise Stufe stellen kann.
Hatte ich auch. In den Tod erschrocken morgens. Ging auch nur als ich direkt unter Töne und Haptik die dortige Lautstärke leiser gemacht habe.
Die Wecker-Lautstärke lässt sich im Schlafplan in der Health-App einstellen
Wecker- und Klingellautstärke separat einstellen zu können ist wahrscheinlich zu „einfach“. Warum gibt es diese Funktion nicht?
Ich habe Probleme mit CarPlay. Es kann keine Verbindung hergestellt werden. Das trifft auf zwei verschiedene Autos mit ganz unterschiedlichen Navis zu. Die funktionieren eigentlich einwandfrei drahtlos.
Neustart des iPhone hilft, aber nicht lange…
Hatte das gleiche, keine Verbindung zu CarPlay möglich, gestern war ich in der Werkstatt, dann gings. Ob 26.4.1 das auch behoben hätte?
Selbe bei mir! Darf man aber hier nicht erwähnen, da wir beide scheinbar die einzigen mit dem Problem sind! Funktioniert mal ein paar Tage und dann wieder nicht mehr! Keine Verbindung möglich! Ist bei mir seit IOS 26.1! Nervt maßlos! Liegt auch nicht an der Software des Fahrzeuges, zumindest nicht bei mir! Mini und BMW
Am Mini teile ich das Problem und schiebe die Schuld hier auch auf BMW. Angeblich liegt es laut Werkstatt an Apple. An unserem VW und an den Firmenwagen (Skoda/Mercedes) geht es einwandfrei und ohne Probleme, auch lange Strecken.
Ne, ihr seid nicht alleine. Hab nen Taigo und bei dem hilft weder Löschen/Neu verbinden noch Neustart des iPhone. Ich bekomme derzeit überhaupt keine Verbindung.
Hoffentlich funktioniert das ios-Update…
War bei mir das gleiche. Keine Verbindung zu CarPlay möglich. Gestern in der Werkstatt gewesen. Die haben ein neues Update drauf gespielt dann ging’s. Ob iOS 26 4.1 das auch behoben hätte? Ich glaube schon?
Mal das iPhone in CarPlay komplett entfernen und wieder neu hinzufügen
Alles probiert! Funktioniert mal ein paar Tage und dann fängt das Theater von vorne an!
Welche Version ?
Was meinst du mit welche Version?
iOS Version.
Hatte bis zum letzten Update auch massive Probleme mit Wireless CarPlay aber nun ist es recht stabil .
Problem seit 26.1
Bei mir das gleiche. War gestern in der Werkstatt Wurde ein Update aufgespielt. Seitdem geht’s. Ob iOS 26. 4.1 den Fehler auch behoben hätte? Mini
Ist das kostenpflichtig gewesen?
Nein, bei mir nicht, da Neuwagen, 3 Jahre Garantie, evtl 5
Ich habe gleich ein paar Probleme:
Suche nach Apps auf dem iPhone geht nicht (eventuell wird gerade noch indiziert)
Auf dem iPad ganz bescheuert: in der Beschränkung für das iPad meine Tochter wird beim 4 Stellungen Code nun in einem Mini Dialog ein große Tastatur angezeigt.
Die Suche geht bei mir seit gestern auch nicht mehr. Selbst nach diversen Neustarts bleibt das Problem bestehen.
Habe bereits alle möglichen Tipps gecheckt. Sehr nervig.
Hat noch einer eine Idee wegen der nicht mehr funktionierenden Suche?!
Nein, funktioniert bei mir auch schon seit 26.4 nicht mehr. Alle möglichen Tipps, die man so findet, ausprobiert, keine Besserung.
iPadOS wird ebenfalls angeboten.
Oh – wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry.
Oh man… XD
Moin,
leider habe ich auch nach diesem Update das Problem, dass ich auf meinem iPhone E-Mail-Kontakte nicht blockieren kann. Auf dem iPad geht dies zum Glück problemlos.
Herzliche Grüsse
Doktor Bob
Seit dem Update keine Verbindung zu GMX Konten mehr möglich. Wenn ihr bei GMX seid würde ich vom Update abraten.
Klappt bei mir ohne Probleme.
Ich frag mich wie man überhaupt auf so eine Idee kommt, so eine Nachricht zu verbreiten. Natürlich geht GMX in Mail oder in der App…
Ich nehme an du nutzt IMAP, korrekt? Da gab es auch schon vor dem Update Probleme
Was seid Jahren nicht behoben wird, ist die ausufernde Größe der sog. Systemdaten. Die nehmen bei mir mittlerweile 30GB und auf einem anderen iPhone 22GB in Anspruch, das ist absolut inakzeptabel. Ich habe schon alle Tricks versucht iOS zum Bereinigen der Daten zu überreden, aber bisher ohne Erfolg. Letzter Ausweg ist wohl platt machen und update wieder einspielen, aber ich habe darauf sowas von keine Lust alle Banking Apps wieder neu einzurichten….
Kann sein das Apple die Daten braucht.
Arbeitest du mit Apple Intelligence? Das verbraucht einiges an Platz. Das habe ich pro App eingestellt, ob man das verwenden soll, oder nicht.
Bin ich völlig bei Dir. Unsere Geräte sind alle noch auf 18.7.7 und selbst die müllen regelmäßig zu. Da hilft nur zurücksetzen und aus Backup wiederherstellen, nervig. AI ist übrigens überall ausgeschaltet.