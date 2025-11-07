TP-Link bringt Shelly-Alternative mit Matter im Unterputzformat

Mit dem Tapo S110E hat TP-Link ein neues Unterputzmodul vorgestellt, das klassische Elektroinstallationen wie Garagentore, Heizungen oder Lichtschalter in vernetzte Smart-Home-Komponenten verwandeln kann.

Mit Matter, Bluetooth und Wi-Fi

Das kompakte Modul wird direkt in vorhandene Schalterdosen eingebaut und erlaubt sowohl den Einsatz im Trockenkontaktmodus für potenzialfreie Steuerungen als auch im sogenannten Nasskontaktmodus zur direkten Integration in Stromkreise. Nutzer können angeschlossene Geräte anschließend per App, Zeitplan oder Sprachbefehl ansteuern und über Sensoren automatisieren.

Besonders interessant ist der integrierte Energiemonitor. Dieser erlaubt es, den Stromverbrauch einzelner Verbraucher zu erfassen und bietet eine Übersicht über Einspeisung und Leistung, etwa beim Einsatz von Mini-Solaranlagen. Das Modul erkennt automatisch die Stromflussrichtung, was Rückschlüsse auf Ertrag und Eigenverbrauch zulässt.

Kompakte 45 × 34 × 16 mm

Das Tapo S110E unterstützt den Smart-Home-Standard Matter und lässt sich dadurch in verschiedene Ökosysteme integrieren, darunter Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings. Auch IFTTT wird unterstützt. Die Ersteinrichtung erfolgt via Bluetooth und kann bei Bedarf auch ohne WLAN-Verbindung durchgeführt werden. Die zugehörige Tapo-App stellt Funktionen wie Zeitsteuerung, Szenenerstellung oder Fernzugriff bereit.

Das Tapo S110E ist ab sofort für 19,90 Euro auf Amazon erhältlich. Die aktuell noch lange Lieferzeit soll sich in den kommenden Tagen entspannen. Das neue Relais-Modul ergänzt das bereits verfügbare Tapo S112, das auf die Steuerung motorisierter Komponenten ausgelegt ist. Beide Module zielen auf die einfache Nachrüstung klassischer Elektroinstallationen, ohne tiefgreifende Umbauten erfordern zu müssen.

https://www.youtube.com/watch?v=DmCh9S0BKh4