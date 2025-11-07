Neues Support-Video veröffentlicht
AirPods Pro reinigen: Apple gibt Pflegehinweise, empfiehlt Mizellenwasser
Apple hat auf seinem offiziellen YouTube-Kanal sowie im hauseigenen Support-Portal eine umfassende Anleitung zur Reinigung der AirPods Pro veröffentlicht. Ziel ist es, Nutzerinnen und Nutzern dabei zu helfen, die kleinen Audiogeräte langfristig funktionstüchtig zu halten und Hautreizungen durch Verschmutzungen zu vermeiden.
Am besten aussparen: Die Mikrofon- und Lautsprechernetze der AirPods
Die Hinweise beziehen sich dabei insbesondere auf die zweite und dritte Generation der AirPods Pro, die jeweils über mehrere Mikrofon- und Lautsprechernetze verfügen.
Für die Reinigung der feinen Mesh-Oberflächen empfiehlt Apple den Einsatz von Mizellenwasser, wie es etwa in Produkten von Bioderma oder Neutrogena enthalten ist. Zusätzlich werden destilliertes Wasser, eine weiche Kinderzahnbürste, zwei kleine Gefäße und ein fusselfreies Papiertuch benötigt.
Die Netze sollten zunächst dreimal mit dem Mizellenwasser behandelt und anschließend mit destilliertem Wasser abgespült werden. Jedes Mal wird das feuchte Mesh nach dem Bürsten vorsichtig mit dem Tuch abgetupft. Für die vollständige Trocknung empfiehlt Apple eine Ruhezeit von mindestens zwei Stunden, bevor die Ohrstöpsel wieder eingesetzt oder die Geräte genutzt werden.
Gehäuse und Silikonaufsätze
Auch für das Gehäuse der AirPods Pro gelten klare Vorgaben. Es soll mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt und anschließend vollständig getrocknet werden. Dabei wird ausdrücklich vor dem Einsatz von Reinigungsmitteln oder aggressiven Substanzen gewarnt. Ebenso sollte keine Flüssigkeit in die Ladebuchsen gelangen.
Die Silikonaufsätze der AirPods lassen sich unter klarem Wasser reinigen. Dabei wird kein Reinigungsmittel verwendet, und auch diese Bauteile müssen vollständig trocken sein, bevor sie wieder montiert werden.
Ich bin ein wenig verwirrt, die Bildunterschrift lautet „Am besten aussparen: Die Mikrofon- und Lautsprechernetze der AirPods“ und im Text steht dann, dass man die Bereiche doch sogar dreimal mit mit Zellen Wasser reinigen soll ?
Aber nur wenn das Zellen Wasser aus einem Hochsicherheitsknast stammt!
Die Silikontips mache ich seit Jahren mit nem Ultraschallreiniger sauber. Ein Tropfen Spülmittel zum Wasser dazu und sie werden perfekt sauber. Also wer eh schon so ein Gerät wegen Brille, Schmuck, etc. Zuhause hat, kann das auch dafür nutzen.
Cooler Tip, die sind nämlich leicht gelb insgesamt mit der Zeit.
Das ist Ohrenschmalz! Kannst du essen!
Den ganzen Stöpsel oder nur den Schmalz? (o.O)?
Danke für den Tipp, probiere ich Mal.
„So neu und revolutionär, wie die Werbung die Mizellen in Beauty-Produkten bewirbt, sind diese allerdings nicht. Denn es sind Tenside, die ab einer gewissen Konzentration Mizellen, also den „Wirkstoff“ der Produkte, bilden. Tenside sind waschaktive Stoffe, die schäumen und Schmutz abtransportieren. Wenn Tenside aus Waschmitteln und Pflegeprodukten mit Wasser in Berührung kommen, entstehen seit jeher Mizellen.
…
Sie helfen in der Tat viel gründlicher als herkömmliche Produkte. Diese schnelle und gründliche Reinigung birgt aber Risiken: So können auch andere Inhaltsstoffe des Produkts – wie Duftstoffe und Konservierungsstoffe – tief in die Haut eindringen. Denn die Mizellen werden häufig durch den Einsatz von Tensiden wie PEG gebildet (siehe unten). Zudem können auch problematische Konservierungsmittel in Mizellen-Produkten enthalten sein.“ (Quelle: Ökotest)
Ich glaube auch nicht dass wir in dem Text geschrieben solche für die Influenzerhörigen Produkte gemeint sind, oder gibt es nur so teures Zeug?
Airpods hab ich nicht im Einsatz, mache aber sonst alles sehr erfolgreich mit nem einfachen Typenreiniger (erinnert an Knete) sauber. Holt am iPhone noch den letzten Rest aus den Mikro- und Lautsprecher-Schlitzen.
Reinigungsknete – den Tipp gab es mal hier bei iFun – und kleine Bürsten funktionieren auch gut. Ist sicher nicht so tiefenrein wie mit diesen Chemikalien, aber trotzdem effektiv.
Wenn ihr der Anleitung folgen wollt und bevor ihr euch – so wie ich – dumm und dusselig sucht: Ich war überall, bei dm, bei Rossmann, bei budni, und, und, und… und habe alle Rückseiten studiert. Im Prinzip gibt es nur zwei Mizellenwasser die PEG6 (Caprylic/Capric Glyceride) enthalten. Das eine ist von Neutrogena und das andere von bebe. Habe am Ende das von Neutrogena für knappe 5 € genommen, weil bebe nicht verfügbar.
Ich reinige meine In Ear Airpods vor und nach dem Joggen mit diesen kleinen abgepackten Alkohol haltigen Brillenputztüchern. Seit 3 Jahren nun schon und das beinahe täglich. Die Teile sehen aus wie neu. Viel länger macht der Akku eh nicht mit. Noch ein Pro Tipp. Wenn man mit dem Alkohol Reinigungstuch auch noch kurz durchs Ohr geht gibts kaum noch Hautfett oder Ohrschmalz im Ohr und die Airpods halten perfekt einen Halbmarathon im Ohr. Selbst wenn man stark schwitzt.
Sehr gut !!!!!!!.
Ich reinige alle meine Apple-Geräte täglich ein- bis zweimal mit einem leicht angefeuchteten, professionellen Mikrofasertuch. Dabei verwende ich Leitungswasser in Kombination mit milden Reinigungsmitteln wie Spülmittel oder Flüssigseife. Diese Produkte sind hautverträglich und somit auch für die Oberflächen der Geräte unbedenklich.
Diese Reinigungsroutine wende ich bereits seit 2008 an. Alle meine Geräte befinden sich trotz des langen Nutzungszeitraums in einem neuwertigen Zustand und weisen keine sichtbaren Gebrauchsspuren auf.
Ich nutze immer Blu Tack zum reinigen, besonders für den Mikrophon Schlitz und die Gitter-Strukturen, danach funktioniert das ANC wieder wie am ersten Tag.
Das Blu Tack ist so eine art klebrige Knete.
Mizellenwasser, is das von Xiaomi?
Meine AirPod Pro 2 hat meine Frau die Tage bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen. Tipptopp!