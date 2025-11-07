AirPods Pro reinigen: Apple gibt Pflegehinweise, empfiehlt Mizellenwasser

Apple hat auf seinem offiziellen YouTube-Kanal sowie im hauseigenen Support-Portal eine umfassende Anleitung zur Reinigung der AirPods Pro veröffentlicht. Ziel ist es, Nutzerinnen und Nutzern dabei zu helfen, die kleinen Audiogeräte langfristig funktionstüchtig zu halten und Hautreizungen durch Verschmutzungen zu vermeiden.

Am besten aussparen: Die Mikrofon- und Lautsprechernetze der AirPods

Die Hinweise beziehen sich dabei insbesondere auf die zweite und dritte Generation der AirPods Pro, die jeweils über mehrere Mikrofon- und Lautsprechernetze verfügen.

Für die Reinigung der feinen Mesh-Oberflächen empfiehlt Apple den Einsatz von Mizellenwasser, wie es etwa in Produkten von Bioderma oder Neutrogena enthalten ist. Zusätzlich werden destilliertes Wasser, eine weiche Kinderzahnbürste, zwei kleine Gefäße und ein fusselfreies Papiertuch benötigt.

Die Netze sollten zunächst dreimal mit dem Mizellenwasser behandelt und anschließend mit destilliertem Wasser abgespült werden. Jedes Mal wird das feuchte Mesh nach dem Bürsten vorsichtig mit dem Tuch abgetupft. Für die vollständige Trocknung empfiehlt Apple eine Ruhezeit von mindestens zwei Stunden, bevor die Ohrstöpsel wieder eingesetzt oder die Geräte genutzt werden.



Gehäuse und Silikonaufsätze

Auch für das Gehäuse der AirPods Pro gelten klare Vorgaben. Es soll mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt und anschließend vollständig getrocknet werden. Dabei wird ausdrücklich vor dem Einsatz von Reinigungsmitteln oder aggressiven Substanzen gewarnt. Ebenso sollte keine Flüssigkeit in die Ladebuchsen gelangen.

Die Silikonaufsätze der AirPods lassen sich unter klarem Wasser reinigen. Dabei wird kein Reinigungsmittel verwendet, und auch diese Bauteile müssen vollständig trocken sein, bevor sie wieder montiert werden.

