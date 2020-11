Touchgate: Videos zeigen Touchscreen-Aussetzer beim iPhone 12 Mini

Die zahlreichen neuen, in kurzer Abfolge veröffentlichten Hardware-Produkte, Betriebssysteme und Software-Updates die Apple seit dem Apple-Event vom 15. September ausgegeben hat, lassen nicht nur die Anzahl der Produkt-Rezensionen und Event-Videos in die Höhe schnellen, auch die kritischen Stimmen prasseln in diesem Jahr alle gleichzeitig auf Apple ein.

Während wir uns gerade noch mit den offensichtlichen Abnutzungserscheinungen der neuen iPhone-Hüllen beschäftigt haben und gleichzeitig verstört auf die Probleme blicken, die Apple nicht nur mit der Bereitstellung der letzten macOS-Aktualisierung hatte, sondern auch jene die anschließend im Rahmen der damit einhergehenden Server-Ausfälle offenbart wurden, melden sich seit dem Wochenende die ersten Besitzer des iPhone 12 mini mit Berichten zu einem möglichen Touchscreen-Defekt per E-Mail bei uns zu Wort.

Hier dominiert vor allem eine Beobachtung: der Touch Screen des kleinsten iPhone-Modells 2020 reagiert im Sperrbildschirm teils nur mit starken Verzögerungen und teils überhaupt nicht auf die Eingaben und Gesten seiner Anwender.

Nutzer vermuten „Erdungsproblem“

Merkwürdig ist, dass der beobachtete Fehler vornehmlich bei Geräten aufzutreten scheint, die von ihren Besitzern mit entsprechenden Hüllen benutzt werden. Fehlt der Kontakt zwischen Haut und Geräte-Gehäuse taucht das Problem auf, wird die Hülle hingegen entfernt, reagiert das Gerät einwandfrei.

Wie weit verbreitet die Macke ist, die ifun.de-Leser Heiko in seinem YouTube-Video unten demonstriert, lässt sich momentan nur schwer einschätzen. Das eingebettete Video, das dem Problem mit dem Schlagwort #Touchgate gleich einen griffigen Namen mit auf den Weg gibt, steht jedoch stellvertretend für einen ganzen Korb voll Zuschriften, die uns seit Freitag erreicht haben.

Unter anderem hat uns ifun.de-Leser Kevin das Problem auch per E-Mail geschildert:

Hallo liebes ifun.de-Team, Ich habe seit Samstag mein neues iPhone 12 mini in der Hand. Erstes Setup: Schutzfolie drauf, Clear Case von Apple dran. Entstehendes Problem: Das führt zu Problemen der Bedienung des iPhones im Speerzustand (und nur im Sperrzustand). Das Bedienen des iPhones ist dann per Daumen nicht möglich. Nimmt man den Zeigefinger (scheinbar aufgrund der kleineren Auflagefläche), ist eine Eingabe möglich. Nimmt man eines von beiden Faktoren (Case, Schutzfolie/glas) weg, funktioniert es wieder. Fasst man bspw. an den Kameraring, funktioniert es wieder. Legt man das iPhone auf den Tisch und reproduziert die typische Einhand-Daumen-Steuerung, funktioniert es nicht. In Threads wird von „Masseproblemen“ bis hin zu nicht korrekter Touch-Anpassung bei 5,4 Zoll Geräten diskutiert. Vielleicht ist das Thema etwas für euch. Ich würde mich freuen, wenn Apple das Problem schnell per Update beheben kann, bevor sehr viele Menschen ihr iPhone wieder zurückschicken.