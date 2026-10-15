Besitzer älterer Autos kennen das Problem: Sobald die Temperaturen sinken, macht die Batterie gerne mal schlapp und der Motor lässt sich nicht mehr starten. Während man früher jemanden suchen musste, der Starthilfe geben konnte, übernehmen das mittlerweile kompakte Starthilfeakkus.

Der Topdon JumpSurge 2000 Pro ist momentan zum reduzierten Preis von 89,97 Euro erhältlich. Die mobile Starthilfe lässt sich zugleich als Powerbank für Smartphones und andere elektronische Geräte verwenden. Hierfür sind jeweils ein Anschluss für USB-C und USB-A vorhanden. Zusätzlich ist eine LED-Taschenlampe integriert.

Auf ausreichende Leistung achten

Man findet auch günstigere Angebote auf dem Markt. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Geräte ausreichend leistungsfähig sind. Insbesondere größere Motoren oder Dieselfahrzeuge benötigen beim Anlassen ordentlich Power. Aus eigener Erfahrung wissen wir zudem, dass solche Akkus gerne mal längere Zeit unbenutzt herumliegen. Umso besser, wenn man sie nicht vor jedem Einsatz neu laden muss.

Der JumpSurge 2000 Pro liefert laut Hersteller eine Spitzenstromstärke von bis zu 2.500 Ampere. Damit sollen sich Benzinmotoren mit bis zu acht Litern und Dieselmotoren mit bis zu sechs Litern Hubraum starten lassen. Ein spezieller Boost-Modus soll es ermöglichen, auch bei vollständig entladener Fahrzeugbatterie Starthilfe zu leisten.

Mehrere Startversuche mit einer Akkuladung

Eine Akkuladung soll laut Hersteller für bis zu 40 Startversuche reichen. Ob dieser Wert in der Praxis erreicht wird, können wir nicht beurteilen. Aus eigener Erfahrung wissen wir allerdings, dass beim Starten zwar kurzzeitig sehr hohe Ströme fließen, die Akkuladung dadurch in der Regel jedoch vergleichsweise wenig beansprucht wird. Man kann den Akku in der Regel danach wieder wegpacken und später mehrfach erneut zur Starthilfe verwenden, ohne ihn zwischendurch laden zu müssen.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Akku die Anschlussklemmen, ein USB-C-Kabel und eine Transporttasche. Der reguläre Preis für das Set wird mit 113 Euro angegeben.