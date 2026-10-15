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Auch als Powerbank und Taschenlampe nutzbar

Topdon JumpSurge 2000 Pro: Kräftige Starthilfe-Powerbank
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Besitzer älterer Autos kennen das Problem: Sobald die Temperaturen sinken, macht die Batterie gerne mal schlapp und der Motor lässt sich nicht mehr starten. Während man früher jemanden suchen musste, der Starthilfe geben konnte, übernehmen das mittlerweile kompakte Starthilfeakkus.

Der Topdon JumpSurge 2000 Pro ist momentan zum reduzierten Preis von 89,97 Euro erhältlich. Die mobile Starthilfe lässt sich zugleich als Powerbank für Smartphones und andere elektronische Geräte verwenden. Hierfür sind jeweils ein Anschluss für USB-C und USB-A vorhanden. Zusätzlich ist eine LED-Taschenlampe integriert.

Auf ausreichende Leistung achten

Man findet auch günstigere Angebote auf dem Markt. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Geräte ausreichend leistungsfähig sind. Insbesondere größere Motoren oder Dieselfahrzeuge benötigen beim Anlassen ordentlich Power. Aus eigener Erfahrung wissen wir zudem, dass solche Akkus gerne mal längere Zeit unbenutzt herumliegen. Umso besser, wenn man sie nicht vor jedem Einsatz neu laden muss.

Topton Starter Akku

Der JumpSurge 2000 Pro liefert laut Hersteller eine Spitzenstromstärke von bis zu 2.500 Ampere. Damit sollen sich Benzinmotoren mit bis zu acht Litern und Dieselmotoren mit bis zu sechs Litern Hubraum starten lassen. Ein spezieller Boost-Modus soll es ermöglichen, auch bei vollständig entladener Fahrzeugbatterie Starthilfe zu leisten.

Mehrere Startversuche mit einer Akkuladung

Eine Akkuladung soll laut Hersteller für bis zu 40 Startversuche reichen. Ob dieser Wert in der Praxis erreicht wird, können wir nicht beurteilen. Aus eigener Erfahrung wissen wir allerdings, dass beim Starten zwar kurzzeitig sehr hohe Ströme fließen, die Akkuladung dadurch in der Regel jedoch vergleichsweise wenig beansprucht wird. Man kann den Akku in der Regel danach wieder wegpacken und später mehrfach erneut zur Starthilfe verwenden, ohne ihn zwischendurch laden zu müssen.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören neben dem Akku die Anschlussklemmen, ein USB-C-Kabel und eine Transporttasche. Der reguläre Preis für das Set wird mit 113 Euro angegeben.

Produkthinweis
TOPDON JS2000Pro Starthilfe Powerbank für PKW, 8L Benzin&6L Dieselmotoren 89,97 EUR 113,00 EUR
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15. Okt. 2026 um 17:58 Uhr von chris Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich habe einen deutlich schwächeren und der hat mir mit meinem 2,5 Liter Motor schon öfter den A gerettet. Ganz ohne telefonieren und warten. Eine Minute Aufwand und losfahren. Sollte jeder haben.

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  • Im Zweifel auch mal in eine neue Autobatterie investieren. Aber sicherlich im Notfall gut sowas zu haben.

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  • ich bin nicht überzeugt von solchen teilen… ich hatte den abschleppdienst da wg batterie problemen
    der kam auch zuerst mit so nem teil, war komplett sinnlos. dann hat er einen bleiakku angeschlossen und beim ersten versuch war das auto an.
    also bei nem 2,8 liter motor denke ich das geld ist in nem überbrückungskabel besser angelegt. das geht auch nicht kaputt durch falsches laden oder rumliegen :-)

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  • Den Satz verstehe ich nicht: Besitzer älterer Autos kennen das Problem…
    Liegt ja am Besitzer und nicht am Auto, ob es in Ordnung ist… Und Batteriepflege gehört nunmal dazu. Die Reifen sind ja auch nicht öfter platt.
    Aber richtig ist: so eine kräftige Box kann wirklich helfen. Meine ist zusätzlich mit Kompressor, auch das hat sich bewährt…

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  • Bei meinem 1965er V8 4,7 Liter und meiner 2-Liter Harley habe ich mit einem Kondensator-Lader bessere Erfahrungen gemacht als mit einer „Powerbank“. Kostet in der Regel aber etwas mehr.

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