In einer Woche startet der Verkauf von Apples erstem faltbaren Smartphone. Apple setzt alles daran, um dem iPhone Duo zu einem erfolgreichen Marktstart zu verhelfen. Dazu gehört auch, dass sich führende Manager und nicht zuletzt der neue Apple-Chef John Ternus auf Werbetour für das Gerät begeben. In einem ausführlichen Interview mit dem Time Magazine hat Ternus über die langjährige Entwicklung gesprochen und erklärt, weshalb Apple erst vergleichsweise spät in den Markt für faltbare Smartphones eingestiegen ist.

Entwicklung begann bereits vor 15 Jahren

Die Arbeiten an entsprechenden Konzepten reichen bei Apple weit zurück. Bereits 2011 meldeten Ternus und fünf weitere Ingenieure ein Patent für faltbare elektronische Geräte an. Damals beschäftigte man sich unter anderem mit der Frage, wie sich Akkus und Platinen in einem solchen Gehäuse unterbringen lassen.

Statt möglichst früh ein eigenes faltbares Smartphone anzubieten, habe man bei Apple bewusst länger an der Umsetzung gearbeitet. Bis zur Marktreife hätten dabei etliche technische Probleme gelöst werden müssen. So wirkten die frühen faltbaren Smartphones anderer Hersteller aus der Sicht von Ternus „billig und schäbig“. Insbesondere die deutlich sichtbare Falte in der Mitte des Displays wurde häufig als störend empfunden.

Displayfalte kaum noch sichtbar

Beim iPhone Duo sei es Apple gelungen, die typische Displayfalte mithilfe einer speziell entwickelten Polymeroberfläche und eines aufwendig gefertigten Scharniers nahezu vollständig verschwinden zu lassen.

Auch die Software habe Apple umfassend an das faltbare Display angepasst und sich besonders auf die Darstellung beim Wechsel zwischen dem äußeren und inneren Bildschirm konzentriert.

Allerdings haben auch andere Hersteller die anfänglichen technischen Probleme faltbarer Smartphones inzwischen weitgehend überwunden. Die Nachfrage nach entsprechenden Modellen deutet darauf hin, dass diese Geräteklasse zunehmend Käufer findet. Nun bleibt abzuwarten, wie gut sich Apple in diesem Segment platzieren kann.

Hoher Preis als mögliche Hürde

Eine wesentliche Hürde dürfte dabei der hohe Anschaffungspreis sein. Mit einem Einstiegspreis von 2.299 Euro ist das iPhone Duo hierzulande zweifellos ein Smartphone, das preislich deutlich über dem liegt, was gewöhnliche Nutzer für ein Smartphone ausgeben würden.