Tonprobleme bei den AirPods Pro: Apples Tauschfrist läuft ab

Hintergrund für die freiwillige Umtauschaktion von Apple ist ein Produktionsfehler bei AirPods Pro, die vor Oktober 2020 hergestellt wurden – die Ohrhörer sind ein Jahr davor im Oktober 2019 auf den Markt gekommen. Das Problem äußert sich dadurch, dass entweder einer oder auch beide Hörer knisternde oder statische Töne von sich geben, die sich in lauten Umgebungen, bei sportlicher Betätigung oder auch beim Sprechen am Telefon verstärken können. Ebenso kann es vorkommen, dass die aktive Geräuschunterdrückung nicht wie erwartet funktioniert, und damit verbunden beispielsweise die Bässe ausfallen oder Hintergrundgeräusche wie Straßen- oder Fluglärm durch die Ohrhörer verstärkt werden.

