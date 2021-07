TomTom GO wieder mit 3 kostenlosen Testmonaten

Vergangene Woche haben wir auch auf eine Sommeraktion von TomTom aufmerksam gemacht. Der Navi-Anbieter bietet seine App TomTom GO in Kooperation mit ifun.de drei Monate zur kostenlosen Nutzung an. Allerdings waren innerhalb kürzester Zeit alle verfügbaren Codes vergriffen.

Leider ließ sich das Problem übers Wochenende nicht kurzfristig beheben. Doch jetzt können wir wieder grünes Licht geben. TomTom den Bestand an über seine Aktionsseite verfügbaren Gutscheinen noch einmal aufgestockt und interessierte Leser können sich die kostenlosen Monate wieder sichern. Einzige Voraussetzung ist ein kostenloses Benutzerkonto bei TomTom. Die unverbindliche Option für einen dreimonatigen Test kommt natürlich besonders mit Blick auf die aktuelle Reisezeit gelegen. Wir haben TomTom Go schon mehrmals als hervorragende Navigations-App empfohlen, das System kann mit regelmäßig aktualisierten Karten und hervorragenden Live-Verkehrsmeldungen punkten.

TomTom GO 3 Monate Gratis: So geht’s:

Die drei kostenlosen Monate gibt’s mit dem Gutschein iFunGONAV . Klickt dafür auf diesen Link zu TomTom. Die Auswahl das Produkt „3-Monats-Abonnement für GO Navigation“ sollte dann bereits in eurem Warenkorb liegen und auf 0 Euro reduziert sein. Meldet euch dann mit einem bestehenden TomTom-Konto an (oder registriert euch neu) und schließt die Bestellung ab. Wenn ihr euch anschließend mit diesen Benutzerdaten in der App TomTom GO anmeldet, könnt ihr die Anwendung drei Monate lang in vollem Umfang und ohne jede Einschränkung nutzten.

Die App TomTom GO selbst lässt sich kostenlos laden und ist auch für die Nutzung mit Apple CarPlay optimiert. Normalerweise ist die kostenlose Probenutzung der App auf 30 Tage beschränkt. Für den vollen Funktionsumfang bezahlt man außerhalb dieser Gratiszeiträume entweder 1,99 Euro monatlich oder 12,99 Euro im Jahresabo. Die App bietet neben Navigationsfunktionen und Verkehrsinfos auch Radarwarnungen, hier weisen die Betreiber allerdings darauf hin, dass die Funktion nur unter Berücksichtigung der lokalen Bestimmungen genutzt werden kann. Entsprechende Konfigurationsmöglichkeiten finden sich in den Einstellungen der App.