iPhone-Präsentation wohl auch in diesem Jahr rein digital

Gurman geht in seinem Newsletter auch auf die Zukunft des HomePod und die Frage, ob Apple seine Authentifizierung auf lange Sicht vollständig zu Face ID umstellen werde ein. Seine Prognosen hier sind allerdings eher schwammig und basieren vor allem auf persönlichen Einschätzungen. Wie wohl ein Großteil der Apple-Kunden, so erwartet auch Gurman, dass auf lange Sicht nicht nur alle iPhone- und iPad-Modelle, sondern auch der Mac auf Gesichtserkennung setzen werden. Beim Mac dürfte es allerdings noch einige Jahre dauern, bis sich die Technologie mit den teils extrem dünnen Bildschirmen der Geräte kombinieren lässt.

Der gut vernetzte und insbesondere mit Blick auf Apple-Themen stets hervorragend informierte Bloomberg -Autor Mark Gurman weist in der aktuellen Ausgabe seines „Power On“-Newsletters auf diesen Umstand hin. Gurmans Wortwahl lässt dabei darauf schließen, dass es sich bei dieser Aussage weniger um Spekulation, sondern um konkrete Planungen seitens Apple handelt. Auch wenn Apple dabei sei, seine Mitarbeiter in die Büros zurückzuholen und die Infektionsraten sinken, solle man sich auch in diesem Jahr auf eine iPhone-Vorstellung in Form eines Werbevideos und verbunden damit auch mit einem Fokus auf den Onlinevertrieb der Geräte einstellen.

Apple wird bei der Vorstellung seiner neuen iPhone-Modelle wohl auch in diesem Jahr auf eine Live-Veranstaltung verzichten, und die Neuheiten stattdessen mithilfe von vorgefertigten Videosequenzen präsentieren. Zum zweiten Mal in Folge fällt damit Apples klassisches Keynote-Event den globalen Veränderungen durch Corona zum Opfer.

