TomTom Go mit CarPlay-Verbesserungen und Routen-Sync

Die Navigations-App TomTom Go bringt mit der neu veröffentlichten Version 2.6 zwei nennenswerte Verbesserungen. Allem voran besteht nun die Möglichkeit, Routen am Rechner und damit am großen Bildschirm zu planen, um sie dann anschließend in der App zum Abruf bereitzustellen.

Voraussetzung für die Verwendung dieser Option ist ein Benutzerkonto beim Onlineportal TomTom MyDrive. Auf der Webseite lassen sich die Reisestrecken komfortabler als auf dem iPhone planen, dabei stehen auch Möglichkeiten wie beispielsweise die Wahl des Fahrzeugs – neben PKW ist auch eine Routenplanung für Motorrad, LKW oder Wohnmobil möglich. Komplexere Routern lassen sich durch das Hinzufügen von Zwischenstopps erstellen.

Für manche Gebiete hält TomTom mit den Road Trips auch fertig ausgearbeitete Vorschläge für Touren bereit. Die Synchronisierung der Strecken erfolgt dann über das sowohl bei MyDrive als auch in der TomTom-App verfügbare Menü „Meine Routen“.

TomTom Go kommt in der neuen Version auch mit Verbesserungen im Bereich CarPlay. Hier haben die Entwickler auf Anwender-Feedback reagiert, und beispielsweise eine Routenvorschau sowie die Möglichkeit zur Auswahl von Alternativrouten bei der Streckenplanung integriert.

TomTom Go kommt mit unverändertem Preismodell. Die App lässt sich kostenlos 30 Tage lang testen und bietet im Anschluss verschiedene Abo-Modelle zu Preisen zwischen 1,99 Euro für einen Monat und 12,99 Euro für ein komplettes Jahr an. Im Preis enthalten sind dabei neben wöchentlich aktualisierten Karten auch Zusatzfunktionen wie Verkehrsmeldungen und Gefahrenwarnungen.