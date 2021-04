Tod durch Selfie: Die Folgen des Social-Media-Tourismus

ZAPP, das Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks hat einen sehenswerten Beitrag zu den Folgen, Auswirkungen und Nebenerscheinungen des so genannten Social-Media-Tourismus online gestellt.

Aaron Mosers Reportage „Tod durch Selfie“ erinnert daran, dass spektakuläre Instagram-Bilder nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern oft eindeutigen Locations zuzuordnen sind, die durch häufig geteilte Posts mitunter fragwürdige Berühmtheit erlangen.

Waghalsige Inszenierungen

So erleben fotogene Klippen, ordentlich in Szene gesetzte Bergwipfeln und vermeintlich verlassene Pfade abseits des Mainstream-Tourismus teils regelrechte Besucheranstürme von Social-Media-Nutzern, die auch ihr Gesicht vor den attraktiven Hintergründen in Szene setzen wollen.

Da jedoch nicht an jedem Körper, der sich gerne so nah wie möglich an toll beleuchteten Abhang setzen möchte, auch ein Kopf hängt, der in der Lage ist die vor Ort herrschenden Risiken gut zu taxieren, gehen die Fotoausflüge nicht selten mit riskanten Selbstüberschätzungen einher, die immer öfter auch einen Krankenhausbesuch nach sich ziehen.

Problematische Folgen auch für die Natur

Und problematisch ist nicht nur die körperliche Unversehrtheit, der Instagram-Nutzer, die ihre Individualität gerne mit der x-ten Aufnahme eines romanisch inszenierten Badeausflugs in einer Wasserstelle nahe des Königssees unter Beweis stellen wollen, auch die Folgen der nicht abreißen wollenden Foto-Touristen-Schwärme für die Natur sind alles andere als begrüßenswert.

Am Königssee will der Strom der Insta-Touristen nicht abreißen

Orte, die mit guten Fotomotiven locken, leiden unter „Overtourism“ der die Aussicht auf „Likes“ und „Gefällt mit“-Angaben mit zurückgelassenem Müll der einem schonungslosen Umgang mit der Natur belohnt.

Und mit eben jenen negativen Auswirkungen, die durch den Outdoor-Boom bei Instagram, TikTok und Facebook zumindest mitverursacht werden, setzt sich Aaron Moser auseinander.