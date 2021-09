Tiltification: App fungiert als akustische Wasserwaage

Falls ihr die App ausprobieren wollt, schaut euch auch die unten mit eingebetteten Anleitungsvideos an. So kann man beispielsweise einstellen, ob die Audioausgabe nur wenn die App geöffnet ist aktiv ist, oder auch wenn diese im Hintergrund liegt.

Tiltification lässt sich im App Store für iOS laden und ausprobieren. Die App will Nutzer mithilfe von verschiedenen Geräuschen den Einsatz des iPhone als Wasserwaage erleichtern. Als Beispiel wird dabei der Tisch, den man alleine ins Wasser stellen will ebenso genannt wie die Möglichkeit, die Audioausgabe als Unterstützung bei einer Sehschwäche zu verwenden.

Unter „Sonifikation“ versteht man gemeinhin die Möglichkeit, Daten in Form von akustischen Signalen wiederzugeben. An der Uni Bremen ist im Rahmen eines Masterprojekts zu diesem Thema die App Tiltification entstanden – eine Wasserwaage mit akustischer Ausgabe.

Insert

You are going to send email to