TikTok zurücksetzen: Neue Refresh-Option vergisst eure Vorlieben

In der Selbstdarstellung versuchen die TikTok-Verantwortlichen das neue Reset-Feature als zusätzliche Anstrengung zu präsentieren, die Erfahrung auf der Plattform so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Neustart-Knopf dürfte jedoch auch den Suchtfaktor der App weiter befeuern und bei nachlassender Treffergenauigkeit dafür sorgen, dass der Plattform schnellstmöglich wieder ein Maximum des persönlichen Aufmerksamkeits-Budgets zukommt.

Dies funktioniert in der Regel so gut, dass neue Anwender schon nach wenigen Videos einen Mix präsentiert bekommen, der ziemlich genau mit der Art von Inhalten übereinstimmt, für deren Entdeckung die TikTok-Applikation überhaupt in die Hand genommen wurde.

