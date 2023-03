PhraseExpress: Textbaustein­-App für iOS ab sofort kostenlos

PhraseExpress tritt auf dem iPhone mit de ungewöhnlichen Charme eines etwa in die Jahre gekommenen Windows-Programms an. Inklusive klassischer Tooltips und eigener Schriftarten. Wer darüber jedoch hinwegsehen kann, der findet in der nun gratis angebotenen App einen Helfer, der beim regelmäßigen Verfassen längerer Texte mit ähnlichen Inhalten auch auf dem Mobilgerät zur Hand gehen kann.

Neben der Eingabe von selbst definierten Abkürzungen, die der Standard-Textersetzung des iPhone-Betriebssystems gleicht, kann die App eure Texteingaben auch vervollständigen und bietet zudem ein grafisches Menü zum Zugriff auf alle gesicherten Textersetzungen an. Dieses präsentiert vorbereitete Textbausteine in hierarchisch gegliederten Verzeichnissen.

Die Textbaustein­verwaltung PhraseExpress der in Trier ansässigen Bartels Media GmbH ist nicht nur für Windows und Mac verfügbar, sondern steht auch in einer Version für iPhone und iPad zur Verfügung, die bislang als Freemium-Anwendung mit einem Limit von 10 Textersetzungen angeboten wurde.

Insert

You are going to send email to