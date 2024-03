Sonos S2: Neue App bringt Roam-Optimierungen

Die Audio-Experten von Sonos haben nicht nur ihre offizielle Sonos S2-Applikation aktualisiert, sondern stellen in dieser auch ein Systemupdate auf Version 16.1 zur Verfügung, das auf allen aktiven Sonos-Geräten im eigenen Heimnetzwerk installiert werden kann.

Vor allem Anwender, die sich in der Vergangenheit für den Kauf des tragbaren Sonos Roam entschieden haben, sind gut damit beraten, die Aktualisierung schnellstmöglich einzuspielen.

Deutlich bessere WLAN-Performance

So führt Sonos eine neue WLAN-Funktion für den Sonos Roam ein, die die Performance des Players beim Einsatz in WLAN-Netzwerken mit mehreren Zugangspunkten deutlich verbessern soll.

Der Sonos Roam ist fortan in der Lage, automatisch den besten verfügbaren Zugangspunkt zu wählen, wenn dieser in einem Netzwerk mit mehreren aktiven Zugangspunkten eingesetzt wird. Dies ist etwa in Eero-Netzen der Fall oder beim gleichzeitigen Einsatz von Router und Repeatern. Die Anpassung erfolgt automatisch und erfordert keine manuelle Auswahl durch den Nutzer.

Kleiner Bruder des Move 2

Beim Sonos Roam handelt es sich um einen portablen Lautsprecher mit integriertem Akku. Dieser kann unterwegs als regulärer Bluetooth-Lautsprecher eingesetzt werden, verbindet sich in den eigenen vier Wänden aber mit dem vorhandenen Sonos-System und lässt sich hier wie ein regulärer Sonos-Lautsprecher nutzen. Dies bedeutet, dass der Sonos Roam ausgewählten Räumen zugewiesen werden kann oder gemeinsam mit anderen Lautsprechern in einer Gruppe spielt.

Der Sonos Roam wird auf Wunsch auch mit einer induktiven Ladebasis ausgeliefert und gilt als kleiner Bruder des 499 Euro teuren Sonos Move, der inzwischen in der zweiten Generation als Sonos Move 2 verkauft wird. Offiziell kostet der Sonos Roam 199 Euro, die sogenannte SL-Variante ohne Sprachsteuerung ist bereits für 179 Euro erhältlich.