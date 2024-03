Eve Thermo: Alternative Fensterkontakte zuweisen

ifun.de-Leser Simon hat uns einen Tipp zugesteckt, den wir ohne großes Geplänkel direkt an euch weiterreichen möchten. Es geht um das Zusammenspiel von HomeKit, den Heizkörper-Thermostaten Eve Thermo und den Fensterkontakten des selben Anbieters, Eve Door & Window.

Grundsätzlich gilt hier ja: Wenn in einem Zimmer sowohl ein Eve Door & Window am Fenster als auch ein Eve Thermo am Heizkörper installiert sind, ermöglicht Eve eine automatische Regulation der Heizungsleistung: Beim Öffnen des Fensters zum Lüften wird die Heizleistung heruntergefahren und nach dem Schließen des Fensters automatisch wieder aktiviert.

Die zugehörige Automation lässt sich in der Eve App im Bereich Räume > Eve Thermo > Automation > Fenstererkennung einrichten. Vorausgesetzt wird hier lediglich eine Steuerzentrale in den eigenen vier Wänden.

Alternative Fensterkontakte zuweisen

Jetzt merkt Simon an: Über einen kleinen Umweg lässt sich die Fenster-offen-Erkennung auch mit deutlich günstigeren Fensterkontakten von Drittanbietern realisieren. Es muss nicht zwingend die Eve-Originalware sein.

So reicht es offenbar aus, sich lediglich mit einem originalen Eve Fensterkontakt und mehreren günstigen Fensterkontakten von Drittanbietern auszurüsten.

Normalerweise sind die Szenen „Pause Heizung“ und „Fortsetzung Heizung“ nur verfügbar, wenn ein offizieller Eve Fensterkontakt zur Aktivierung der Heizungssteuerung verwendet wird. Diese Szenen werden üblicherweise entfernt, sobald ein Sensor deaktiviert oder einem anderen Raum zugewiesen wird. Simon entdeckte jedoch, dass durch die Auswahl eines alternativen Kontaktsensors als Informationsquelle in Apples Home-App, der Eve Fensterkontakt ersetzt werden kann, ohne dass die Szenen in der Eve-App gelöscht werden.

Eine Methode die es ermöglicht, den vorhandenen Eve Fensterkontakt erneut an einem weiteren Fenster einzusetzen.