Schneller Haptic Touch: Mit iOS 17 jetzt für alle verfügbar

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit von iOS 17 steht jetzt eine neue Systemfunktion zur Verfügung, deren Vorhandensein wir fast schon wieder vergessen haben – und dies, obwohl wir uns im Sommer bereits ausführlich mit der neuen Einstellung in den Bedienungshilfen beschäftigt haben.

Wir sprechen von der neuen Feinkonfiguration des so genannten Haptic Touch. Dessen Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich unter iOS 17 nun etwas schneller konfigurieren als bislang. Ein Feature, das fast die Funktionsweise des von Apple ausgemusterten 3D Touch simuliert, der seinerseits nicht auf die Haltedauer, sondern auf den vom Nutzer ausgeübten Druck auf den iPhone-Touchscreen reagierte.

Haptic Touch schneller konfigurieren

Langjährige iPhone-Nutzer werden sich erinnern: Der 3D Touch wurde mit dem iPhone 6S in den Markt eingeführt und ist in der Geräte-Generation nach dem iPhone XS wieder verschwunden. In der Zwischenzeit reagierte das iPhone unterschiedlich auf eine reguläre Berührung und einen kräftigen Druck und war so in der Lage verschiedene Aktionen auszuführen.

Dem Vernehmen nach soll die zur Erkennung des kräftigen Drucks benötigte Technik jedoch weitere Fortschritte und Verkleinerungen des iPhone-Displays verhindert haben, weshalb Apple dem 3D Touch wieder den Rücken gekehrt und diesen durch einen längeren Druck ersetzt hat, den so genannten Haptic Touch.

Eben jener Haptic Touch lässt sich in den iPhone-Einstellungen im Bereich „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“ > „Tippen“ > „Haptic Touch“ > „Touch Dauer“ nun für ein schnelleres Auslösen konfigurieren und verkürzt damit die Zeit, die das iPhone benötigt, um auf entsprechende Displayberührungen zu reagieren. Damit fühlt sich der neue Haptic Touch fast wieder wie der klassische 3D Touch an. Eine Funktion, deren Alltagstest wir euch ans Herz legen.