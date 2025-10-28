Daten werden per Tonsignal übermittelt
Hekatron-Rauchmelder: Mit App aber ohne WLAN oder Bluetooth
Nachdem wir immer mal wieder auf Rauchmelder mit App-Anbindung hingewiesen haben, hat uns ein Leser auf die Produkte von Hekatron aufmerksam gemacht. Deren Modellreihe Genius Plus verfügt ebenfalls über eine App-Anbindung, verzichtet dabei jedoch auf jegliche Online-Anbindung oder die Integration in Smarthome-Systeme.
Genau genommen handelt es sich bei den Genius-Plus-Geräten von Hekatron um klassische Offline-Rauchmelder, die lediglich Funktionstests durch eine App-Anbindung erleichtern wollen. Das dabei verwendete Prinzip ist bemerkenswert einfach. Anstelle von Drahtlostechniken wie WLAN oder Bluetooth kommunizieren die Melder über ein akustisches Signal mit dem Smartphone.
Um die „Smartsonic“ genannte Funktion zu aktivieren, muss man die Testtaste der Geräte mindestens drei Sekunden lang drücken und das Smartphone mit geöffneter Hekatron-App im Abstand von etwa zehn Zentimetern unter den Rauchmelder halten. Die Gerätedaten werden dann über ein akustisches Signal übertragen, das mit Rauschen und Pfeifen entfernt an alte Modemgeräusche erinnert.
Einfache Tests ohne Elektrosmog
Diese Funktion soll es ermöglichen, die vorgeschriebenen jährlichen Funktionstests von Rauchwarnmeldern auf einfache Weise durchzuführen. Alternativ dazu lässt sich der Status des Geräts auch nur über die Testtaste, dann aber mit mehr Aufwand abfragen. Vom Einsatz der Smartsonic-Technologie profitieren vor allem Menschen, die die Funkbelastung in ihrer Umgebung reduzieren möchten.
Preislich sind die Hekatron-Rauchwarnmelder allerdings nur dann attraktiv, wenn man die nicht vernetzungsfähige Basisversion Genius Plus kauft. Diese wird bei Amazon derzeit für 22,79 Euro angeboten. Wenn die Melder vernetzungsfähig sein sollen, muss man das Modell Genius Plus X wählen und im Schnitt das Dreifache ausgeben.
Alternativen mit Internet-Anbindung
Wer vernetzte Rauchmelder mit App-Anbindung und Remote-Zugriff sucht, aber auf die Integration in die großen Smarthome-Plattformen verzichten kann, ist man unserer Meinung nach weiterhin mit den Geräten von X-Sense sehr gut bedient. Aktuell bekommt man hier drei Rauchmelder inklusive Basisstation für 85 Euro.
Eine Alternative, die sich über Matter auch in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen integrieren lässt, hat Meross mit dem neuen Rauchmelder MA151H im Programm. Dieser wird derzeit im Dreierpack inklusive Hub zum Preis von 90 Euro angeboten.
Ich habe noch tollen Nest anmeldet, die es ja nicht mehr geben wird.
Gibt es Alternativen
mit Nachtlicht
und/oder sprachausgabe/Sorachvorwarnung
und/oder CO Melder?
Und ja, ich kenne die Diskussion um CO Melderposition.
Ich habe etliche der Genius Plus X im Einsatz mit Gateway und Einbindung in mein Smarthome-System (digitalSTROM). Die Melder haben einige weitere Vorteile, z.B. ist das Statusblinken nachts dunkler und durch die integrierte Echtzeituhr wird eine leerwerdende Batterie auch nie nachts, sondern nur tags signalisiert. Kommen wir aber zum größten Manko: Die meisten Melder mit 10-Jahres-Batterie sind bei mir nun nach 3-5 Jahren ausgefallen wegen leerer Batterie. Finde ich nicht gut.
Auch die Integration von zusätzlichen Meldern in das bestehende Funknetzwerk finde ich zu umständlich, man muss dafür alle Melder einzeln betätigen.
Die Erfahrung mit der kurzen Batterie-Lebensdauer kann ich bestätigen und die Melder (insgesamt 5) waren teilweise schon nach 2-3 Jahren defekt. Sind daher inzwischen alle rausgeflogen bei den Preisen.
Bei mir genauso. Nebenbei ist die App nicht dauerhaft verfügbar. Regelmäßig verliert sie den Kontakt zu den angemeldeten Meldern. „Gespeicherte“ Prüf-Protokolle werden vergessen. Absolut keine Empfehlung!
Das ist bei mir leider auch so, aber der Hekatron Support ist hier bisher sehr kulant und hat mir auf Nachfrage jedes Mal einen neuen Melder zugeschickt.
Das kann ich nicht bestätigen. Die 1. Charge hat 10 Jahre gehalten und letztes Jahr habe ich nochmal in eine weitere Runde investiert. Sind bei mir 2 Wohnungen inkl. Keller mit 4 Meldelinien und insgesamt 18 Melder. Da war nur blöd, dass die Funkmodule nicht übernommen werden konnten. Die Melder machen was sie sollen…
Auch bei uns halten diese maximal 3 Jahre. Sehr ärgerlich dass uns nach dem fünften Tausch schon Umtausch verwehrt wurde obwohl nachweislich innerhalb der Frist…
Aus eigener Erfahrung sollte gleich bei Installation ein Prüfbericht über die App erstellt werden, denn bei uns haben sich wohl mehrere „Montags-Modelle“ eingeschlichen, die nach viel zu kurzer Zeit keine Akkuleistung mehr hatten. Weil Akku/Batterie nicht erneuerbar ist, hatten wir viel zu früh (teuren) Elektroschrott.
Kann man das nicht reklamieren? Sind die 10 Jahre nicht versprochen?
Hatte ich auch! Mir wurde nur ein ermäßigter Preis angeboten. Ca 16€
Die meisten bei Uns sind jetzt nach 7 Jahren defekt….
Ja, wenn du Lust auf wochenlanges, nerviges Mail-Hin-und-Her hast. Das war es mir nur einmal wert, danach hab ich aufgegeben.
Ja, kann man! Ich hatte auch so ein Modell allerdings von den Basis Geräten. Das wurde anstandslos von Hekatron getauscht. Es ging auch ziemlich fix.
Geht problemlos. Kostenloser Austausch!!!
Ging mir genaus. 8 Melder im Haus, nach nicht einmal 5 Jahren waren alle Schrott. Sehr ärgerlich- hab jetzt das Bosch system und bin sehr zufrieden
Es gab ein Austauschprogramm, hab 3 kostenlos ausgetauscht bekommen. Bin ansonsten absolut zufrieden.
Hekatron? Nie wieder!
Haben alle nur wenige Jahre durchgehalten und haben dann mit einem „unbekannten Fehler“ den Dienst quittiert.
Wurden dann auch mehrfach von Hekatron ausgetauscht, aber letztendlich waren auch die neuen Melder nicht ausdauernder. Stattdessen habe ich nun Ei Electronics Melder. Die sind „dumm“ und unvernetzt, aber sie tun das was sie sollen: still und ausdauernd wachen und dann bei Bedarf Alarm schlagen.
Ich habe noch die alten Bosch/Homematic (ohne ip) da gab es vom Hersteller auch eine Anleitung, wie man den optischen Sensor pflegt. Offiziell natürlich auch nur 10 Jahre, aber die meisten laufen noch und erkennen natürlich auch noch den Rauch.
Irgendwann braucht es mal vernetzte Nachfolger, habe aber keinen Bock auf Elektroschrott alle 5-10 Jahre.
Hoffe die besagte Zielgruppe hat auch ihre 4 heimischen Wände passend abgeschirmt sowie den dazugehörigen Hut auf. Sonst sind funkende Rauchmelder das kleinste Problem ;)
Die Zielgruppe wird halt lieber zu dem 5€ günstigeren Modell greifen im Vergleich zur echten Vernetzung.
Die Melder sind der größte Schrott. Alle 3 Monate darf ich einen austauschen der noch keine 7 Jahre alt sind. Oder ums anders zu formulieren – inzwischen sind alle (MFH) 2x ausgetauscht worden. (Ursprungsmelder + Austausch schaffen zusammen keine 10 Jahre)
Vielleicht wäre im Artikel auch erwähnenswert, das diese Rauchmelder Hekatron Genius kompatible sind für die Anlage der Humantechnik die für Blitzanlagen spezialisiert sind. Besonders gut für Gehörlose und Schwerhörige Zielgruppe.
Ich habe übermehrere Jahre im Einsatz und durch die jährlichen Test mit deren Hekatron App sinnvolle Überprüfung, dass die Dinger noch funktionieren.
Bei einem hat schon nach 2 Jahren den Geist aufgegeben aber anstandslos von Hekatron ersetzt worden. Was will man da mehr.
Für diese Zielgruppe kann ich noch hinweisen, dass die bei der Schwerbehindertenfachstelle der jeweiligen Städte im Bezuschussung angefragt werden kann.
Seit 2020 sieben Stück im Einsatz, völlig problemlos und störungsfrei. Das hier oft erwähnte Problem mit der Haltbarkeit der Batterien ist bei mir bislang noch kein Thema gewesen.
Bei mir auch nicht. Einer hängt jetzt im 10. Jahr. Sogar mit der funkerweiterung
Ich habe 8 Stück davon im Einsatz und keine Probleme. Nach 8 Jahren war der erste Melder leer. Ein Nachteil der App: Es gibt keine Benachrichtigungsfunktion, wenn wieder der jährliche Test dran ist. Man muss also selbst daran denken. Da die 8 Melder zu unterschiedlichen Zeiten gekauft wurden, ist das zumindest nervig.
Gegen den Hersteller kann man im Businessumfeld (mit kompletten Anlagen) nichts sagen.
Habe privat in zwei Haushalten die Serie die mit Funk erweitert werden kann (aber nicht eingesetzt) 18 Melder verbaut.
Die ersten sind nach 5 Jahren ausgefallen jetzt nach ca. 7 Jahren fallen die nächsten aus.
Blöd wie ich bin habe ich beim Hersteller nicht nachgefragt und neue gekauft.
Nachdem ich aber auch keine Lust habe jetzt noch mal rum zu tun und unterschiedliche Restlaufzeiten zu haben, werde ich wahrscheinlich alle gegen einen anderen Hersteller zu tauschen.