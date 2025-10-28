Hekatron-Rauchmelder: Mit App aber ohne WLAN oder Bluetooth

Nachdem wir immer mal wieder auf Rauchmelder mit App-Anbindung hingewiesen haben, hat uns ein Leser auf die Produkte von Hekatron aufmerksam gemacht. Deren Modellreihe Genius Plus verfügt ebenfalls über eine App-Anbindung, verzichtet dabei jedoch auf jegliche Online-Anbindung oder die Integration in Smarthome-Systeme.

Genau genommen handelt es sich bei den Genius-Plus-Geräten von Hekatron um klassische Offline-Rauchmelder, die lediglich Funktionstests durch eine App-Anbindung erleichtern wollen. Das dabei verwendete Prinzip ist bemerkenswert einfach. Anstelle von Drahtlostechniken wie WLAN oder Bluetooth kommunizieren die Melder über ein akustisches Signal mit dem Smartphone.

Um die „Smartsonic“ genannte Funktion zu aktivieren, muss man die Testtaste der Geräte mindestens drei Sekunden lang drücken und das Smartphone mit geöffneter Hekatron-App im Abstand von etwa zehn Zentimetern unter den Rauchmelder halten. Die Gerätedaten werden dann über ein akustisches Signal übertragen, das mit Rauschen und Pfeifen entfernt an alte Modemgeräusche erinnert.

Einfache Tests ohne Elektrosmog

Diese Funktion soll es ermöglichen, die vorgeschriebenen jährlichen Funktionstests von Rauchwarnmeldern auf einfache Weise durchzuführen. Alternativ dazu lässt sich der Status des Geräts auch nur über die Testtaste, dann aber mit mehr Aufwand abfragen. Vom Einsatz der Smartsonic-Technologie profitieren vor allem Menschen, die die Funkbelastung in ihrer Umgebung reduzieren möchten.

Preislich sind die Hekatron-Rauchwarnmelder allerdings nur dann attraktiv, wenn man die nicht vernetzungsfähige Basisversion Genius Plus kauft. Diese wird bei Amazon derzeit für 22,79 Euro angeboten. Wenn die Melder vernetzungsfähig sein sollen, muss man das Modell Genius Plus X wählen und im Schnitt das Dreifache ausgeben.

Alternativen mit Internet-Anbindung

Wer vernetzte Rauchmelder mit App-Anbindung und Remote-Zugriff sucht, aber auf die Integration in die großen Smarthome-Plattformen verzichten kann, ist man unserer Meinung nach weiterhin mit den Geräten von X-Sense sehr gut bedient. Aktuell bekommt man hier drei Rauchmelder inklusive Basisstation für 85 Euro.

Eine Alternative, die sich über Matter auch in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen integrieren lässt, hat Meross mit dem neuen Rauchmelder MA151H im Programm. Dieser wird derzeit im Dreierpack inklusive Hub zum Preis von 90 Euro angeboten.