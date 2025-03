Thermomix-App „Cookidoo“ kommt in neuer Optik

Vorwerk hat die anstehende Markteinführung des neuen Thermomix TM7 auch gleich dazu genutzt, die Cookidoo-App umfangreich zu überarbeiten. In der neu verfügbaren Version 25.3.0 präsentiert sich die Anwendung deutlich zeitgemäßer und attraktiver. Damit einhergehend haben die Macher der App einen Fokus auf eine verbesserte Benutzerführung gelegt.

Zu Beginn ist es allerdings wichtig zu erwähnen, dass Cookidoo ein zusätzliches und kostenpflichtiges Angebot ist. Die Rezeptsammlung ist zwar vollständig an die Benutzung des Thermomix angebunden, setzt jedoch ein Abo zum Jahrespreis von 60 Euro voraus. Der Thermomix selbst lässt sich zwar auch ohne diese Zusatzfunktion verwenden. Allerdings will man den damit verbundenen Komfort vermutlich nicht mehr missen, wenn man die App einmal ausprobiert hat.

Anstatt in der Küche zu stehen, kann man das Abendessen beispielsweise schon auf dem Heimweg von der Arbeit planen, wenn nötig noch Zutaten besorgen und das Rezept an den in den Thermomix integrierten Wochenplaner schicken. Die Zubereitung erfolgt dann Schritt für Schritt und so weit wie möglich durch die Cookidoo-Anleitung automatisiert.

Aktuell finden sich in Cookidoo knapp 100.000 Rezepte. Zudem hat man die Möglichkeit, eigene Kochanleitungen zu erstellen und für die Wiederverwendung zu speichern.

Neue Struktur für mehr Übersicht

In der neuen App-Version präsentieren sich sowohl die unterschiedlichen Bereiche wie auch die Rezepte selbst ansprechender und deutlich übersichtlicher. Mit intuitiveren Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Details wie kleinen Bildern zu den einzelnen Zutaten wollen die Entwickler den Mehrwert der App weiter steigern.

Ein neu integrierter „Für Dich“-Bereich bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Personalisierung und hält Rezepte bereit, die auf den in der App hinterlegten persönlichen Vorlieben, dem vorhandenen Zubehör und zuvor zubereiteten Gerichten basieren. Die Rezeptempfehlungen werden unter anderem durch redaktionelle Inhalte wie Themenseiten und hilfreiche Tipps und Tricks ergänzt.