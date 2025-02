Thermomix TM7: Ab April mit 10-Zoll-Display neuen Features

Sechs Jahre nach der Markteinführung des TM6 steht ein neuer Thermomix von Vorwerk in den Startlöchern. Von April an will der deutsche Hersteller den Thermomix TM7 verkaufen.

Während beim noch aktuellen Modell TM6 ein geräumiges Farbdisplay und vor allem die standardmäßig integrierte WLAN- und App-Anbindung die zentralen Neuerungen waren, hat sich Vorwerk jetzt umfassend mit dem grundlegenden Design des Küchenroboters und dessen Inneren befasst. Der T7 kommt optisch nahezu vollständig überarbeitet und ist dem Hersteller zufolge zudem mit einem deutlich leiseren Motor ausgestattet, der bis zur Leistungsstufe 2 kaum hörbar sei.

Die Anbindung an das Rezeptportal Cookidoo und die zugehörige App bleibt gleich. Das im Gerät selbst integrierte Touch-Display ist in der neuen Generation aber noch mal ein ganzes Stück größer geworden und soll dessen Bedienung mit nun 10 Zoll Größe noch einfacher und intuitiver machen. Für Menschen, die den Thermomix nicht kennen, kurz erklärt: Die App dient vorrangig der Rezeptsuche und dem Organisieren eigener Rezeptlisten oder Menüfolgen, die sich dann über das Display des Thermomix abrufen und anwenden lassen. Die Bedienung des Geräts erfolgt ausschließlich lokal.

Größerer Varoma und offenes Kochen

Als Basis für den neuen großen Touch-Bildschirm dient ein komplett überarbeitetes und deutlich flacheres Grundgerät. Der neue Mixtopf wird hier wie gewohnt von oben eingesetzt und ist mit 2,2 Litern genauso groß wie sein Vorgänger. Das Fassungsvermögen des sogenannten „Varoma“, des oben auf den Mixtopf absetzbaren Dampfgarer, hat sich allerdings nahezu verdoppelt. Hier finden Köche jetzt ein Fassungsvermögen von bis zu 6,8 Litern vor.

Neue Möglichkeiten bei der Benutzung des Thermomix bieten sich dadurch, dass das Gerät nun auch mit offenem Mixtopfdeckel betrieben werden kann. Der neue Modus nennt sich „Offenes Kochen“ und erlaubt es, beispielsweise die bislang nur innerhalb von Rezepten verfügbare Funktion zum Anbraten mit bis zu 160 Grad auch frei zu benutzen.

Ab 7. April erhältlich

Preislich hält der Thermomix TM7 das gewohnt hohe Niveau der Marke. Vorwerk will das neue Gerät ab dem 7. April für 1549 Euro in den Handel bringen. Für den vollen Leistungsumfang und den Zugriff auf die mittlerweile rund 100.000 Rezepte umfassende Cookidoo-Bibliothek inklusive der zugehörigen App fallen dann noch einmal 60 Euro Abo-Gebühren pro Jahr an.