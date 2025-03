Neuer Wassermelder von Meross startet zum Einführungspreis

Mit dem Smart Water Leak Sensor hat Meross einen neuen, mit Apple Home kompatiblen Wassersensor im Programm, der im Set mit dem zugehörigen Hub zum Einführungspreis von 27,68 Euro erhältlich ist.

Das Zubehör unterscheidet sich von älteren Geräten aus dieser Kategorie vor allem dadurch, dass gleichzeitig eine Wasseransammlung am Boden sowie ein tropfendes Rohr oder dergleichen erkannt werden können.

Damit dies funktioniert, hat Meross seinen neuen Wassersensor an der Ober- und Unterseite mit Sensoren ausgestattet, die gleichermaßen kleinste Lecks wie etwa langsam tropfendes Wasser bis hin zu plötzlichen Rohrbrüchen erkennen sollen.

Wenn das Gerät Feuchtigkeit am Boden oder von oben erkennt, zeigen dies der Sensor selbst und der verbundene Hub durch ein 100 dB lautes Alarmsignal an. Zudem werden Nutzer durch Push-Mitteilungen der Meross-App oder verbundener Smarthome-Plattformen auf die Situation hingewiesen. Optional besteht auch die Möglichkeit, einen solchen Alarm in Automationen einzubinden, um beispielsweise auch mithilfe von Lichtsignalen darauf aufmerksam zu machen.

Kommunikation mit Hub über 433 MHz

Das Gerät trägt die Modellnummer MS405HHK und kommuniziert per Funk über die Frequenz 433 MHz mit einem im Lieferumfang des „Smart Water Leak Sensor Kit“ enthaltenen Hub. Separat wird die kleine Funkzentrale bislang noch nicht angeboten. Der Hub ermöglicht die Anbindung an Smarthome-Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home. Das Gerät kann seinerseits bis zu 24 über 433 MHz angebundene Geräte verwalten und diese mit den unterstützten Smarthome-Plattformen sowie mit dem Internet verbinden.

Zu den Vorteilen der Anbindung über das Funkprotokoll zählt neben einer gegenüber Bluetooth in der Regel besseren Reichweite von bis zu 100 Metern insbesondere der geringe Energieverbrauch. Der Wassermelder wird von zwei im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batterien mit Strom versorgt, die dem Hersteller zufolge bei gewöhnlicher Verwendung bis zu drei Jahre lang halten sollen und einfach auszuwechseln sind.