The Ultimate Counter: Diese App zählt einfach alles

Beim Betreten der Uniqlo-Filiale am Hackeschen Markt in Berlin haben wir gestern eine fast baugleiche iPad-Anwendung im Einsatz gesehen.

Um die Corona-Vorgaben einzuhalten, zählen die Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes alle Kunden im Laden und unterbinden den Eintritt weiterer Personen, sobald die Obergrenze erreicht ist. Kunden die den Laden wieder verlassen, werden von der Summe abgezogen.

Solltet ihr ähnliche Zähl-Aufgaben bewältigen müssen – an dieser Stelle senden wir ein freundliches Hallo an alle mitlesenden Verkehrszähler – dann schaut euch The Ultimate Counter an.

Die kostenlos erhältliche App für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch zählt beliebige Objekte, Personen oder Vorkommnisse und synchronisiert die Werte in Echtzeit mit dem persönlichen iCloud-Account.

Für einzelne Zählungen lassen sich Maximal-Ziele sowie die Inkremente festlegen, die beim Druck auf Plus- und Minus-Taste hinzugezählt bzw. abgezogen werden sollen.

The Ultimate Counter wird komplett kostenlos angeboten, bietet zufriedenen Anwendern allerdings die Möglichkeit an eine Spende per In-App-Kauf zu hinterlassen.