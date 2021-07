Wer sich für die Gratisversion der Redshift-App begeistern kann und die Werbung ausblenden sowie den Funktionsumfang erweitern will, hat zwei Möglichkeiten. In der App selbst könnt ihr zum Jahrespreis von 2,99 Euro nicht nur die Werbung entfernen, sondern auch weitere Kapitel zu „Astronomie Entdecken“ und zusätzliche 3D-Flüge freischalten. Alternativ ist die umfangreichere App „ Redshift Sky Pro “ zum Kaufpreis von 9,99 Euro erhältlich.

Mit The Sky hat Redshift Astronomie jetzt eine Einsteiger-App für iPhone-Besitzer mit Interesse an der Astronomie im Programm. Die Anwendung lässt sich kostenlos laden und verwenden und wir in dieser Basisversion durch Werbeeinblendungen finanziert.

Infos zu Himmelsobjekten The Sky by Redshift: Werbefinanzierte Astronomie-App für Einsteiger

